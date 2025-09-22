Яйца на плите устроили неприятности в Межциемсе: жильцы вызвали спасателей
В Межциемсе пожилая женщина забыла о еде, которая варилась на плите в её квартире. Выйдя на улицу погулять, она не взяла с собой телефон, и соседи не смогли до неё дозвониться. Тем временем из-за сгоревших яиц её жилище и лестничная клетка дома наполнились дымом и запахом.
Жительница Межциемса закрыла дверь квартиры, вышла из дома и отдыхала на скамейке возле подъезда. В это время одна из соседок проходила мимо её квартиры и почувствовала сильный запах гари, сообщает «Degpunktā».
«Она поняла, что запах идёт из моей квартиры. Звонила мне, но я не ответила, потому что не взяла телефон с собой, я была на улице», — рассказывает хозяйка задымленного жилья.
Женщина почти час знать не знала, что её квартира вся в дыму. Вскоре она вернулась домой — пришло время любимой телепередачи. Поднявшись на свой этаж, она почувствовала запах дыма, но не понимала, откуда он исходит.
«Я ничего не сообразила, почувствовала запах дыма. Подумала — надо позвонить соседям, может, у них что-то горит. Потом решила, что, может быть, у меня, хотя я была уверена, что выключила плиту… но оказалось, что не выключила, горел маленький огонёк», — говорит женщина.
Выяснилось, что она оставила на слабом огне вариться яйца. Именно это и вызвало неприятный запах, который распространился по нескольким этажам. Когда прибыли пожарные, стало ясно, что возгорания нет: нужно только выключить плиту и открыть окна. Подгоревшая еда пожара не вызвала, и повреждений в квартире обнаружено не было.
Однако стоит напомнить, что в 2024 году почти 58% всех пожаров, возникших в жилых домах, не превышали одного квадратного метра. В эту статистику входят также дым и возгорания, вызванные оставленной без присмотра готовящейся едой.