Яйца на плите устроили неприятности в Межциемсе: жильцы вызвали спасателей

«Я ничего не сообразила, почувствовала запах дыма. Подумала — надо позвонить соседям, может, у них что-то горит. Потом решила, что, может быть, у меня, хотя я была уверена, что выключила плиту… но оказалось, что не выключила, горел маленький огонёк», — говорит женщина.