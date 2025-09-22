Новус, баня и ловля миноги: Латвия расширила список культурного наследия
Список нематериального культурного наследия Латвии пополнился шестью новыми ценностями — от национальных игр и традиционной бани до ловли миноги в реках Салаца и Светупе.
Национальный список нематериального культурного наследия пополнен шестью новыми ценностями, сообщила агентству LETA представитель Латвийского национального центра культуры Лана Казлаускене. В список включена игра «Гарманес» в Латгале, предложенная обществом Skaņumāja. Также в список вошла традиция латвийской бани, заявленная Ассоциацией латвийских бань и SPA. Одновременно список пополнила традиция толоки в Латвии, предложенная обществом Pēdas LV.
В список НКН включена и латвийская традиционная игра новус, предложенная президентом Всемирного союза новуса Гунтарсом Бралитисом. Дополнительно список расширит «Культурное пространство Наутрену», представленное управлением объединения Наутрену Резекненского края. Кроме того, в список как новая ценность внесена ловля миноги в реках Салаца и Светупе — этот проект подало общество Salacgrīvas nēģi.
Как сообщила Казлаускене, в этом году в целом было получено восемь заявок на включение элементов в список. Совет рассматривал элементы в два этапа. Сертификаты о включении новых ценностей в список будут вручены на торжественной церемонии 17 октября, который Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры провозгласила Международным днем нематериального культурного наследия.
Национальный список нематериального культурного наследия создается с целью сохранения и укрепления ценностей, повышения узнаваемости и просвещения общества. В настоящее время вместе с новыми ценностями список состоит из 46 элементов, с которыми можно ознакомиться на сайте nematerialakultura.lv.
Раз в год объявляется прием заявок на включение новых элементов в список. Подателем заявки может быть любая община, неправительственная организация, самоуправление или иное заинтересованное лицо, связанное с сохранением соответствующего элемента НКН.