Новус, баня и ловля миноги: Латвия расширила список культурного наследия

Как сообщила Казлаускене, в этом году в целом было получено восемь заявок на включение элементов в список. Совет рассматривал элементы в два этапа. Сертификаты о включении новых ценностей в список будут вручены на торжественной церемонии 17 октября, который Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры провозгласила Международным днем нематериального культурного наследия.