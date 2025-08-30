Знаки зодиака, в присутствии которых остальные напрягаются

Они не кричат и не давят, но их критический ум висит в воздухе, как рентген. В присутствии Дев окружающие начинают проверять, правильно ли сказали слово, аккуратно ли держат чашку и не слишком ли громко смеются. С ними каждый чувствует себя под микроскопом.