Ночь переписи: в Риге будут считать людей без жилья

В сотрудничестве с факультетом экономики и социальных наук Латвийского университета (ЛУ) самоуправление участвует в международном проекте "Европейская инициатива по переписи бездомных". Проект одновременно реализуется в 35 европейских городах. Это первый проект такого масштаба, цель которого - создание единого и повторяемого подхода к учету бездомных. Он предполагает подсчет по единой методологии с целью идентификации людей без жилья, оценки условий их жизни, выявления причин бездомности и определения необходимой помощи.