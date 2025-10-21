Книга до двери: Кокнесская библиотека начала доставку для преданных читателей

Такая услуга будет доступна раз в месяц в Кокнесе и Ратницени. «Если человек сам не может прийти в библиотеку, мы должны пойти ему навстречу, потому что каждый наш читатель нам дорог. Мы хотим помочь, чтобы он получил нужную литературу и чтобы книги дошли до своего читателя, а книжный фонд использовался с пользой», — сказала руководитель Кокнесской библиотеки Антра Василевска.