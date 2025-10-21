Книга до двери: Кокнесская библиотека начала доставку для преданных читателей
Кокнесская библиотека начала доставлять книги на дом пожилым и маломобильным читателям. Новая услуга, доступная раз в месяц, уже вызвала теплый отклик у местных жителей и стала настоящим событием.
Новый подход в своей работе внедрила Кокнесская библиотека. У нее чуть больше 1600 читателей, и примерно треть из них — пожилые люди. Многие уже не могут сами прийти за книгами, поэтому библиотека решила пойти им навстречу и предложить бесплатную доставку книг на дом, сообщает LSM+.
Такая услуга будет доступна раз в месяц в Кокнесе и Ратницени. «Если человек сам не может прийти в библиотеку, мы должны пойти ему навстречу, потому что каждый наш читатель нам дорог. Мы хотим помочь, чтобы он получил нужную литературу и чтобы книги дошли до своего читателя, а книжный фонд использовался с пользой», — сказала руководитель Кокнесской библиотеки Антра Василевска.
Идея доставки книг на дом появилась после того, как в Ратницени закрыли библиотеку. На первую доставку записались пять человек, и библиотека продолжает выяснять потребности жителей волости. В первую очередь услуга предназначена для пожилых людей и людей с инвалидностью. Книги читателям доставляют бесплатно. Чтобы их получить, достаточно позвонить в библиотеку и сообщить, что хотите прочитать. Для библиотеки это не требует больших расходов.
«В бюджете у нас есть деньги на топливо. У нас есть муниципальный транспорт, которым можно воспользоваться — автобус и услуги водителя, и мы оплачиваем только расходы на топливо», — отметила Антра Василевска.
В Кокнесской библиотеке более 1600 читателей, и, как говорят библиотекари, каждая доставленная книга — это маленькая встреча с человеком, который ее очень ждет.