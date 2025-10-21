Британцы в шоке: жителям страны обещают, что к 2040-м годам они станут беднее латвийцев

Исследование Cebr выявило, что Литва обгонит Великобританию по ВВП на душу населения уже к 2030 году, Чехия и Саудовская Аравия — в 2031 году, а Польша — в 2034 году. К 2043 году Турция и Латвия также будут иметь более высокий ВВП на душу населения, чем Великобритания, а Панама и Словакия превзойдут Британию по среднему уровню жизни к 2050 году.