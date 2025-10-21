Британцы в шоке: жителям страны обещают, что к 2040-м годам они станут беднее латвийцев
Согласно новым исследованиям, к 2040-м годам британцы станут беднее турок и латвийцев, при этом Великобритания резко опустится в мировом экономическом рейтинге.
Новое моделирование, проведённое Центром экономических и бизнес-исследований (Cebr), показало, что к 2050 году Великобритания будет лишь 46-й по богатству страной в мире. Об этом сообщает Daily Mail.
Исследование Cebr выявило, что Литва обгонит Великобританию по ВВП на душу населения уже к 2030 году, Чехия и Саудовская Аравия — в 2031 году, а Польша — в 2034 году. К 2043 году Турция и Латвия также будут иметь более высокий ВВП на душу населения, чем Великобритания, а Панама и Словакия превзойдут Британию по среднему уровню жизни к 2050 году.
Новые прогнозы Cebr для Всемирной экономической таблицы рейтингов включены в книгу «Процветание через рост», автором которой является американский экономист доктор Артур Лаффер и другие. Авторы попросили Cebr перевести их Всемирную экономическую таблицу рейтингов 2025 года в прогнозы сравнительного ВВП на душу населения с учётом паритета покупательной способности до 2050 года.
В 2024 году Великобритания занимала 30-е место среди самых богатых экономик мира, при этом исследование показывает, что средний британец станет беднее — в относительном выражении по сравнению с соседними странами — в течение следующих 25 лет.
Турция — самая бедная страна, которая, как прогнозируется, обгонит Великобританию менее чем за 20 лет. В настоящее время её ВВП на душу населения составляет всего $35 631 — менее двух третей от текущих $54 475 в Великобритании.
Единственными двумя странами, которые, по прогнозам, отстанут от Великобритании за этот период, являются Канада и Франция, опустившись с 26-го на 54-е и с 27-го на 49-е места соответственно.
Прогнозы Cebr основаны на расчётах сравнительного ВВП на душу населения в долларах 2017 года с учётом паритета покупательной способности (скорректированного на сравнительную стоимость жизни) до 2050 года.