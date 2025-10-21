В Латвии
Сегодня 09:10
Сухая погода во вторник ожидается по всей Латвии
Во вторник осадков в Латвии не ожидается, в восточных регионах будет преобладать переменная облачность, а самый солнечный день будет в Курземе, прогнозируют синоптики.
Южный, юго-восточный ветер усилится порывами до 8-13 метров в секунду, а температура воздуха составит +5…+10 градусов.
В Риге во вторник ожидается сухая и солнечная погода, с умеренным юго-восточным ветром. Температура воздуха в столице составит +8…+9 градусов.
Погодные условия в Латвии определяются областью повышенного давления, но постепенно усиливается влияние восточной окраины циклона.