Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 30 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня у вас наступит резкое обострение организационных способностей. Так что не удивляйтесь, ловя злобные взгляды близких, замученных бесконечным потоком исходящих от вас ценных указаний.
Телец
Сегодняшний день будет удачен для всякого рода встреч и разговоров - от приятных дружеских бесед ни о чем и сплетен, до деловых переговоров.
Близнецы
Сегодня вам следует быть осмотрительней, балансируя на тонкой перемычке между юмором и сарказмом. Последний вам успеха в обществе не принесет.
Рак
Если те, кто вас окружает, забыли правила честной игры, лучшее, что вы можете сделать - это умыть руки. Удалитесь на время, пребывая в надежде на то, что они одумаются.
Лев
Нет ничего более постоянного, чем временное. А то, что вы спланируете на небольшой срок сегодня - вообще простоит века. Так что стоит посерьезнее отнестись к планированию.
Дева
Расслабьтесь и получайте удовольствие. Сегодня гора придет к вам лично, тащиться к ней самому не придется.
Весы
События разворачиваются несколько быстрее, чем вам хотелось бы. Сегодня у вас может появиться желание заупрямиться - не поддавайтесь ему, это только подольет масла в и без того здорово чадящее пламя.
Скорпион
Сегодняшний день вы, возможно, проведете не в компании, однако одиноким себя чувствовать не будете. Этот день хорош для неторопливых раздумий о природе всего сущего и прочих приятных занятий.
Стрелец
Сегодняшний день должен переполнить вас оптимизмом. Все будет получаться без малейших усилий с вашей стороны. Однако такое положение вещей может некоторых слегка разозлить. Возможны неловкие ситуации на почве элементарной зависти.
Козерог
Вам нужно почувствовать себя остро необходимым. Поищите, кому вы могли бы помочь сегодня. В крайнем случае переведите старушку через улицу, только выберите постарше, а то еще сопротивляться станет.
Водолей
Поступайте сегодня так, как удобно вам, пусть остальные подождут. Кто-то может и обидится, но большинство зауважает.
Рыбы
Сегодня большую роль будут играть разного рода случайности. В связи с этим обстоятельством тратить время на какое-то планирование не стоит - бессмысленно.