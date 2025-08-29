Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 29 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня не самый удачный день для построения планов, особенно далеко идущих. Они вряд ли оправдаются, а день будет потерян.
Телец
Инстинкту, безусловно, следует доверять, но следовать только ему - неразумно, не до такой степени он у вас развит. Вежливо выслушайте советы, вам подаваемые, но не просите о них сами.
Близнецы
Сегодняшний день принесет вам массу сил и энергии, однако переизбыток оной может доставить немало неприятностей. Ища выход, она может завлечь вас не в ту сторону, в какую хотелось бы. Будьте благоразумны.
Рак
Отложите любую работу, если чувствуете, что не сможете погрузиться в нее полностью. Сегодня вы не сможете распределять внимание на несколько дел одновременно.
Лев
Сегодня вы будете целиком погружены в собственные мысли и действия, и никакие внешние раздражители никакого воздействия на вас оказать не смогут. Разве что, случится что-то уж совсем неординарное. Этого, однако, произойти не должно.
Дева
Сегодня у вас может выйти спор с Матерью-природой. Берегитесь солнца, оно будет к вам неласково.
Весы
Вам следует учитывать разницу между помощью человеку, в ней нуждающемуся, и поощрением безответственного поведения. Вам просто садятся на шею, если уже не сидят.
Скорпион
Не стоит занимать время, ища оправдание своим действиям. Дело уже сделано, сожалеть бесполезно. Займитесь чем-нибудь другим.
Стрелец
Сегодня вам нужно четко знать, кого следует игнорировать, и когда нужно устранится от происходящего рядом с вами. Аккуратность поможет вам избежать крупного конфликта, вероятность будет которого весьма велика.
Козерог
Согласитесь на компромиссное решение, вы сегодня выиграете от этого больше, чем проиграете. Если же продолжать тянуть волынку, не отвечая ни да, ни нет, ситуация не улучшится.
Водолей
Наведите относительный порядок в мозгах - они вам сегодня понадобятся. Ваша помощь потребуется при решении некой неординарного характера задачи.
Рыбы
Сегодня вам предстоит сделать что-то, чего вы никогда не делали ранее. Это отнимет массу нервной энергии, зато наполнит день смыслом.