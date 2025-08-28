Знаки зодиака, которые как магнит притягивают "не тех" людей

Весы обожают гармонию и стараются угодить всем вокруг. Их очарование и дипломатичность действуют как магнит на тех, кто хочет красивого фасада, но не готов вкладываться в отношения. Весы нередко оказываются в паре с теми, кто любит брать, но не давать.