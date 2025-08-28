Знаки зодиака, которые как магнит притягивают "не тех" людей
Есть люди, словно наделенные невидимым маяком: они неизменно притягивают к себе сложных, токсичных, непредсказуемых или просто «не тех» людей - друзей или партнеров. И сколько бы раз они ни давали себе обещание «больше так не делать», звезды словно подталкивают их в ту же самую ловушку. Почему так происходит? Заглянем в астрологическую карту.
Рыбы
Рыбы — неисправимые романтики, которые верят, что любовь способна исцелить любые раны. Их мягкость и готовность жертвовать собой притягивают людей, ищущих спасательный круг. В итоге Рыбы часто становятся «психологами», «мамами» и «жилетками для слез». А где же место для взаимности?
Весы
Весы обожают гармонию и стараются угодить всем вокруг. Их очарование и дипломатичность действуют как магнит на тех, кто хочет красивого фасада, но не готов вкладываться в отношения. Весы нередко оказываются в паре с теми, кто любит брать, но не давать.
Стрелец
Стрелец — свободолюбивый и авантюрный знак, который искренне верит в людей. Но именно эта открытость делает их добычей для манипуляторов: «не те» люди умеют ловко пользоваться оптимизмом Стрельца, обещая золотые горы и приключения, а оставляя после себя только пепел.
Рак
Раки жаждут тепла и безопасности, и потому часто слишком быстро открывают сердце. Их заботливость и преданность мгновенно привлекают тех, кто ищет «удобный тыл». Но за нежной оболочкой Рака часто остаются не замеченными его собственные потребности.
Водолей
Свободные и непредсказуемые Водолеи любят экспериментировать и дружить со всеми. Они легко дают шанс тем, от кого другие давно бы отвернулись. Их гуманность и вера в уникальность каждого человека превращают их в магнит для самых странных и проблемных персонажей.