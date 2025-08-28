Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 28 августа

Вы, безусловно, - венец творения, уникальный во всех отношениях. Сим стоит гордиться, однако не надо забывать, что почти каждый из оставшихся представителей человечества склонен думать так же. И они тоже имеют на это право. Сегодня вам придется искать компромисс между своими амбициями и повседневными обязанностями.