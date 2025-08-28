Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 28 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня, чем более сильное отвращение будет вызывать у вас то или иное занятие, тем быстрее вы с ним будете справляться. Стоит воспользоваться моментом и переделать все неприятные дела, скопившиеся за последнее время.
Телец
Сегодня вам будут необходимы возвышенные эмоции, глубокие и с легким оттенком печали. Достичь таковых поможет прием внутрь большого количества классической музыки и литературы.
Близнецы
Вы, безусловно, - венец творения, уникальный во всех отношениях. Сим стоит гордиться, однако не надо забывать, что почти каждый из оставшихся представителей человечества склонен думать так же. И они тоже имеют на это право. Сегодня вам придется искать компромисс между своими амбициями и повседневными обязанностями.
Рак
Сегодня ваша наблюдательность превзойдет все мыслимые и немыслимые ожидания. Возможно, результатами ваших сегодняшних наблюдений заинтересуются впоследствии. Постарайтесь ничего не забыть.
Лев
Сегодня вы будете подобны фокуснику, с легкостью проделывающему то, что кажется просто физически невозможным. Все будут смотреть на вас с восхищенным изумлением. Они ведь не знают, сколько сил и времени было потрачено ради этого маленького представления.
Дева
Сегодня вы можете столкнуться с такой проблемой, как жуткий цейтнот. Постарайтесь пожестче распланировать день и как можно четче этого плана придерживаться. Лирические отступления сегодня не приветствуются.
Весы
Действуйте, если не боитесь, что кусочек вашей личной жизни может стать достоянием общественности. Бойтесь старушек с бойкими язычками.
Скорпион
Сегодня вам противопоказан труд, как умственный, так и физический. Проведите этот день в блаженном ничегонеделании.
Стрелец
Ваш дом - ваша крепость, и вы, безусловно, в нем хозяин. Сегодня вам придется поддержать это хлопотное реноме, в противном случае вас обвинят в манкировании своими обязанностями.
Козерог
Сегодня вам может стать тесно там, где вы находитесь. Возможно, это достаточная причина, чтобы, наконец, позволить себе немного развернуться, отбросив прочь опасения, что у вас ничего не получится. Разумеется не получится - пока не попробуете.
Водолей
Сегодня вам не стоит предъявлять какие-либо претензии к кому бы то ни было. Вам с удовольствием объяснят их необоснованность, придется извиняться.
Рыбы
Сегодня вам можно все, только ни в коем случае не играйте в прятки. Потеряетесь.