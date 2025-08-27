Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 27 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодняшний день стоит посвятить обогащению своего внутреннего мира. Он как нельзя лучше подходит для общения с прекрасным и прочих тихих занятий.
Телец
Приготовьтесь пожинать плоды того, что посеяли на прошлой неделе. Начинать ли после этого новую посевную - решать вам. Выпейте перед сном чашку очень полезного зеленого чая.
Близнецы
Если сегодня кто-то потребует от вас объяснить ваше поведение, процитируйте что-нибудь подходящее, или попытайтесь отделаться шуткой. Сегодня не стоит никого посвящать ни в собственные планы, ни в их мотивировки.
Рак
Сегодня вы нуждаетесь в любви и ласке. Разыщите любимого, если такового не имеется, заведите. Если не хотите связываться - вам поможет какое-нибудь домашнее животное. Крыса, например.
Лев
Взгляд ваш сегодня целый день будет подниматься к небу. Постарайтесь пореже глядеть на солнце - вредно. Опять же птичка пролететь может или шишка упасть. Короче говоря, сегодня очень вероятны проблемы со зрением.
Дева
Сегодня наиболее вероятным чувством для вас будет скука. Справиться вам с ней вряд ли удастся, так что постарайтесь найти еще кого-нибудь в столь же тоскливом настроении. Вместе вы будете скучать продуктивнее.
Весы
Сегодняшний день стоит провести с людьми. Одиночество будет не самым желанным состоянием, так что, если у вас будет возможность его избежать, то ею лучше воспользоваться.
Скорпион
Сегодня вы можете ненадолго потерять связи с реальностью. Так что если назавтра вам кто-то сообщит, что он де все подробнейшим образом вам рассказал вчера, а вы не сможете ничего вспомнить, то обвинять собеседника во лжи не стоит.
Стрелец
У вас есть выбор: либо вы садитесь и оплакиваете упущенные возможности, либо начинаете активные поиски новых. Что больше нравится?
Козерог
Этот день стоит посвятить друзьям. Кому-то из них, возможно, требуется ваша помощь, но сам он вам об этом не скажет. Проявите инициативу.
Водолей
Вы понимаете необходимость перемен, но отчаянно не хотите делать какие-либо резкие шаги. Ну что ж, попробуйте менять все потихоньку, короткими перебежками.
Рыбы
Сегодня вы все время будете чувствовать себя как муравей, которого рассматривают в микроскоп. Все ваши успехи и неудачи будут становиться достоянием общественности, причем отнюдь не в уменьшенном размере.