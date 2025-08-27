Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 27 августа

Сегодня вы можете ненадолго потерять связи с реальностью. Так что если назавтра вам кто-то сообщит, что он де все подробнейшим образом вам рассказал вчера, а вы не сможете ничего вспомнить, то обвинять собеседника во лжи не стоит.