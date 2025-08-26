17-летний портной из Латвии возрождает традиции моды и мечтает, чтобы Ринкевич носил его ретро-костюмы
17-летний Алистер Бернатс — молодой талантливый портной, который возвращает моду прошлых эпох. Его увлечение ретро-стилем началось несколько лет назад, когда он понял, что в современных магазинах невозможно найти то, что ему нравится. Сегодня Алистер с энтузиазмом шьет одежду, навевающую элегантность и стиль прошлых десятилетий, предлагая современному миру новый взгляд на старые модные ценности.
В интервью Jauns.lv Алистер признался, что планирует связать свое будущее с шитьем. Он представляет, что через десять лет, в возрасте 27 лет, будет по-прежнему сидеть за швейной машиной, а вокруг будут люди, работающие так же, как он, и все вместе они создадут его собственную мастерскую, где будут шиться костюмы и другие высококачественные вещи. Возможно, в этих костюмах будут ходить и такие значимые люди, как президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Как ты пришел к шитью? Что тебя вдохновило?
«В 6–7 классе у меня возникла идея, что я мог бы одеваться более элегантно. Меня подтолкнуло то, что в современных магазинах я не мог найти желаемый стиль. Тогда я подумал, что могу попробовать шить сам — хотя бы шляпу или брюки. Со временем эта идея развилась, и я начал шить даже костюмы».
Почему именно костюмы в старинном стиле, а не что-то современное?
«Точного объяснения нет. Сейчас в моем стиле доминирует мода 20–30-х годов, но последнее время я также обращаю внимание на элементы народного стиля. Иногда вдохновение меняется. В основном я черпаю его из старых фильмов и фотографий. Недавно я стал смотреть латвийские фильмы, где показан XIX век. Стиль из фильмов показался мне очень интересным, и я решил попробовать что-то похожее в своих работах».
Будешь ли ты шить только костюмы или планируешь расширить ассортимент, например, для девушек?
«Пока еще не пробовал. Сейчас я шью одежду в основном для себя, это был мой первоначальный план. Но уже есть люди, которые хотят, чтобы я сшил им что-то. Девушкам пока ничего не шил, но в будущем могу попробовать, например, пальто».
Сколько стоит изготовление одного полного комплекта?
«Зависит от костюма и выбора ткани. Бывает, что покупаю лен по весу — тогда это около 25 евро, не считая ниток и других расходных материалов. Иногда ткань стоит 80–90 евро».
Какая цена твоих костюмов для покупателей?
«За работу цена примерно 45–60 евро, в зависимости от пропорций человека. Жилет стоит около 30 евро, а пиджак — 120–130 евро».
Сколько времени занимает пошив одного комплекта?
«Зависит от темпа работы. На брюки обычно уходит около 2 дней, на жилет — тоже около 2 дней, а на пиджак — примерно неделя».
Ты всему учился самостоятельно?
«Да, именно так. В 9 классе я начал шить — взял в руки иглу и нитки. Недавно вспоминал, как год назад жаловался в Snapchat, что скоро школа, а я не умею шить пиджак. А теперь смотрю и думаю: серьезно, я тогда не умел шить пиджак?»
Что говорят твои сверстники?
«Плохих комментариев нет. Людям нравится мой стиль, и некоторые хотят носить что-то подобное. Например, мой бывший одноклассник попросил сшить ему костюм. Получаю довольно позитивные отзывы».
Люди на улице тебя узнают?
«Да, иногда подходят и хотят сфотографироваться или просто поговорить. Некоторые говорят, что им нравится мой стиль».
Как реагирует семья?
«Например, если я выхожу с кузинами, они шутят, что со мной никуда не пойдут, потому что на меня все смотрят. Когда я только начал этот стиль, казалось, что все смотрят на меня как на цирковое животное, но теперь привык. Хотя иногда кто-то все еще замечает и говорит: "Видел этого парня? Первый раз вижу парня в таком костюме!"».
Были ли специальные заказы или предложения о сотрудничестве?
«Пока нет. Только однажды "Šarlotes audumi" предложила спонсировать ткань для рубашки, чтобы я сделал видео и упомянул их поддержку. Но я пока не умею шить рубашки. Планирую научиться, когда будет время».
Много ли людей интересуется твоими костюмами?
«Да, интерес большой. После каждого нового видео люди спрашивают, можно ли купить костюм. Обычно я отвечаю, что график занят, и это не так просто, но интерес есть, и это меня немного удивляет».
Считаешь ли ты, что твое увлечение нетипично для 17-летнего?
«Сейчас кажется, что ничего не является слишком необычным. Многие шьют и носят ретро-стиль, я встречал таких людей в Латвии».
Какие трудности есть при работе с костюмами?
«Самая большая проблема — время, совмещать с учебой. Самая сложная работа для меня была научиться шить пиджак».
Следующий проект — рубашка?
«Да, но настоящая цель — пальто. Планирую сшить его в этом году. Рубашка — тоже хочу, но еще не решил».
Как видишь развитие своего дела?
«Учитывая интерес людей к ретро-стилю, хочу развивать это направление. Многие не носят такую одежду, потому что не могут найти, а некоторые боятся реакции общества. Но, видя открытость людей, надеюсь продвигать ретро-стиль».
Возможно, откроешь свой магазин?
«Да, в будущем это хорошая идея».
Как оцениваешь современную моду? Твои сверстники стильно одеваются?
«Люди сейчас более открыты к необычному стилю. Молодежь одевается по-разному, это интересно как проявление личности. Мне нравится, что возвращаются длинные пальто, а также свободные и натуральные костюмы».
Кого бы ты хотел видеть в своих костюмах?
«Президент Латвии Эдгар Ринкевич — первый человек, который приходит на ум».