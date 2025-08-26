Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 26 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодняшний день будет преисполнен драматизма, сильных чувств и прочих элементов, которые расцвечивают скуку существования, но здорово вредят здоровью. Отойдите в сторонку.
Телец
Сегодня вам захочется одновременно и пуститься в авантюру, и обеспечить себе надежные тылы. Проведите этот день с семьей за городом.
Близнецы
Вы нуждаетесь в некотором количестве перемен. Если изменится погода - можете не дергаться, если же она меняться не пожелает, придется что-нибудь изменить самому.
Рак
Сегодня вы вполне можете заслужить себе титул всезнайки. А вот с каким выражением он будет вам преподноситься, целиком зависит от степени корректности, с которой вы станете высказываться по тому или иному поводу.
Лев
Сегодня вы можете продемонстрировать свои многочисленные достоинства в наивыгоднейшем свете. Грех не воспользоваться такой возможностью.
Дева
Зачем ждать, пока слава придет к вам сама? Так можно просидеть дома довольно долго. Жаждете известности - выходите ей наперехват.
Весы
Сегодня вы сможете добиться значительно большего, нежели смели предполагать, если сумеете немного умерить самодовольство, и принять чью-то помощь.
Скорпион
Позвольте повлиять на собственное мнение, возможно, это окажется полезным. Упрямство сегодня все равно продуктивным не будет - так зачем же мучаться самому и изводить других?
Стрелец
Не пытайтесь подвинуть гору силой мысли - не подвинется. Не наказывайте тех, кого можете наказать - они этого не заслужили.
Козерог
Вы получили свежую информацию и собираетесь действовать сообразно ей. Подождите. Она либо неполна, либо ложна.
Водолей
Будьте по возможности более эгоистичны. Сегодняшний день нужно потратить на то, чтобы доставить себе максимум удовольствия.
Рыбы
Прекрасный день. Приложите максимум усилий к тому, чтобы поскорее закончить все дела. Закончив же их, или даже отложив на потом, все свободное время посвятите любимому вами человеку.