Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 24 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам ни в коем случае нельзя идти напролом. Проломать-то проломаете, а дальше что? Если вы не в состоянии соответствующим образом извернуться, лучше подождите.
Телец
Сегодня всевозможные партнерские связи как делового, так и личного характера будут переживать период значительного подъема. Большую часть дня вы, по всей вероятности проведете в развлечениях.
Близнецы
Вы, возможно, хотели бы немного упростить ситуацию, в которой находитесь. Напрасно, это лишит ее своеобразного обаяния, ей присущего. Кроме того, это все равно не в ваших силах.
Рак
Сегодня для обретения душевного комфорта вам нужно будет что-то вроде скандала. Без этого может показаться просто скучно. Постарайтесь все же не претворять в жизнь свои желания.
Лев
Постарайтесь свести до минимума личные контакты. Сегодня вы будете несколько несдержанны в эмоциональном отношении, так что, желая сохранить приемлемые отношения с окружающим миром, лучше пользоваться услугами бумаги или электронной почты, на худой конец - телефона.
Дева
Сегодня вы скорее будете заниматься чужими проблемами, нежели собственными делами. Посему стоит либо переделать все в первой половине дня, либо и вовсе ничего не планировать на этот день.
Весы
Сегодня вы будете настолько легкомысленны, насколько вам это позволит возраст и общественное положение. А возможно и более. Глупости, конечно, делать приятно, однако знайте меру.
Скорпион
Сегодня вы будете центром всеобщего благосклонного внимания. Только не вздумайте обижаться, если над вами будут подшучивать - это не со зла.
Стрелец
Сегодняшний день будет тянуться медленно и печально. Дела особенно не пойдут, а отдохнуть можно, и очень даже неплохо.
Козерог
Посидите сегодня некоторое время на кухне, послушайте семейные сплетни. Мало того, что узнаете много нового и интересного, ваше внимание к делам семьи будет занесено вам в актив.
Водолей
Вы знаете, чего стоите - так потребуйте часть наличными. Сегодня, как не странно, может быть удовлетворена даже столь дерзкая просьба.
Рыбы
Не пытайтесь ничего делать в одиночку. Зачем потеть одному, если сегодня вы безо всякого труда сможете привлечь к делу массу народу. Причем никто даже и не заикнется о том, что у него, дескать, и свои дела есть.