Больше не нужно скрывать усталость! Новый тренд в макияже - "уставшая девушка"

Сообщается, что этот образ — своеобразный протест против идеи, что все должно быть идеально. Он показывает, что мы устали делать вид, будто в нашей жизни все хорошо. Поколение Z таким образом демонстрирует, что люди не справляются со стрессом и многие выгорают на работе. Новая тенденция не стремится показать, как максимально себя «улучшить», а наоборот делает акцент на том, что свои несовершенства нужно принимать и их можно даже подчеркнуть.