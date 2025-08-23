Больше не нужно скрывать усталость! Новый тренд в макияже - "уставшая девушка"
В соцсетях можно увидеть много разных идей макияжа, но именно эта новейшая тенденция порадовала многих. Да, теперь в моде выглядеть усталой. Как это проявляется?
Специально выделенные темные круги под глазами, темная тушь, все остальное как обычно — тональный крем, консилер, а при желании можно добавить и накладные ресницы. Такой образ, который многие называют «уставшая девушка», привлек большое внимание в TikTok. Инфлюэнсер Лара Виолетта утверждает: «Мешки под глазами — это очень шикарно, потому что тебе действительно нужно постараться, чтобы их “заработать”».
Среди знаменитостей, поддержавших эстетику, оказались актриса и манекенщица Лили Роуз-Депп, певица Gabbriette, а также блогеры Эмма Чемберлейн, Даниэль Маркан и Лара Виолетта. Кроме того, инфлюэнсеры опубликовали тысячи видео с подобным макияжем в TikTok, набрав миллионы просмотров на платформе. Не меньше вдохновила на этот стиль актриса Дженна Ортега, исполнительница главной роли в сериале Netflix «Уэнсдей». Ее макияж в основном темный, заметно, что под глаза нанесены темные тени, чтобы имитировать мешки.
Почему многие выбирают этот тренд?
Сообщается, что этот образ — своеобразный протест против идеи, что все должно быть идеально. Он показывает, что мы устали делать вид, будто в нашей жизни все хорошо. Поколение Z таким образом демонстрирует, что люди не справляются со стрессом и многие выгорают на работе. Новая тенденция не стремится показать, как максимально себя «улучшить», а наоборот делает акцент на том, что свои несовершенства нужно принимать и их можно даже подчеркнуть.
@charlottelooks smthn about under eye bags are just soooo sexy ❤️🩹 @DanessaMyricksBeauty exposed @YSL Beauty crush eyeliner @KVD Vegan Beauty poison apple blush @Charlotte Tilbury flawless filter and light reflecting powder @MaybellineUK lash sensational waterproof @rimmellondon cappuccino lipliner @maccosmetics simulation gloss stick #tiredgirlmakeup#tiredgirlmakeup #tiredmakeup #sleepymakeup #eyebagmakeup ♬ Mad World - Anna Sofia
В комментариях под такими видео-примерами макияжа в стиле «уставшая девушка» женщины пишут, что «так выглядят всегда, ведь макияж просто не способен скрыть темные круги под глазами, сколько бы консилера ни использовалось». Есть и такие, кто шутит, что еще «во времена университета пытались сделать этот образ модным трендом, но тогда он не имел столько сторонников».
В целом видно, что этот модный крик души получил широкую поддержку, и многие рады, что их естественный облик стал нормализованным. При этом в этом тренде есть и негативный подтекст, уверены психологи. С помощью распространения в соцсетях таких трендов, как мода на усталый вид, девушкам навязывают негатив, они начинают романтизировать депрессию, а не радоваться молодой и активной жизни.