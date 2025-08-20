Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 20 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Не позволяйте другим делать то, что можете сделать сами. Если получится не очень хорошо, не расстраивайтесь. У них получилось бы не лучше.
Телец
Говорят, что дарить подарки почти так же приятно, как и получать. Очень может быть, что сегодня вам предстоит еще раз проверить данное утверждение на практике.
Близнецы
Сегодня вы можете оказаться под наблюдением. Постарайтесь не сделать ничего, что могло бы вас скомпрометировать.
Рак
Сегодня наитяжелейшей проблемой может стать решение вопроса о выборе цвета носового платка. Остальное затруднений вызывать не должно.
Лев
Будьте терпеливы, в течение ближайшего времени мало что сможет вас порадовать. Однако ожидание ваше, сколь бы тоскливым оно ни было, будет вознаграждено сторицей.
Дева
Сегодня вы будете до неприличия рассудительны и практичны. Не стоит быть столь усердным, вспомните о радостях жизни.
Весы
Ваши ресурсы сегодня будут весьма ограничены, посему, расходовать их придется очень осмотрительно. Держите глаз на часах, а ногу - на тормозе.
Скорпион
Сегодня управление вашим организмом будет перескакивать с левого полушария на правое и обратно, тем самым заставляя вас мыслить то математически четкими, то художественно-абстрактными категориями. Это все ничего, лишь бы посередине не застревало.
Стрелец
Сегодня самое время, чтобы кто-то понял, каким сокровищем вы являетесь. Отполируйте свои достоинства, и это непременно произойдет.
Козерог
Пришло время действовать. Объяснения же стоит отложить до лучших времен. Переживать по этому поводу не стоит. Те, кто вас любит, вас поймут.
Водолей
Сегодня на вас обрушится такое количество информации, что переварить ее вы будете просто не в состоянии. Откладывать же этот процесс на потом неразумно, ситуация только усугубится. Вам необходима чья-то помощь.
Рыбы
Все то, от чего вы так стремитесь избавиться, настойчиво продолжает следовать за вами. Возможно, стоит сделать вид, что это вас устраивает, тогда отстанут.