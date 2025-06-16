Rietumu Banka поддерживает выставку галереи Уффици в Латвийском национальном художественном музее
Rietumu Banka поддержал проведение уникальной выставки «Свет Италии: от Фаттори до Моранди» в Латвийском национальном художественном музее. На выставке, которая станет значимым культурным событием европейского масштаба, впервые в Северной Европе будут представлены десятки работ из коллекции всемирно известной флорентийской галереи Уффици. У жителей и гостей Риги будет возможность посетить экспозицию на протяжении пяти месяцев – с 5 июля по 30 ноября.
На выставке «Свет Италии: от Фаттори до Моранди» будет экспонироваться значительная часть собрания комплекса знаменитой галереи Уффици – 74 произведения искусства из основной экспозиции и хранилища Галереи современного искусства дворца Питти.
Отобранные для выставки работы отражают наиболее значимые направления в итальянском искусстве периода со времени основания единого государства Италия в 1861 году до первых десятилетий ХХ века – включая символизм, экспрессионизм, футуризм, неоклассицизм и другие.
Необычной выставку делает и то, что наряду с картинами итальянских мастеров на ней будут представлены произведения выдающихся латвийских художников из коллекции Латвийского национального художественного музея. Это создаст своего рода диалог между шедеврами итальянской живописи и полотнами латвийского классического модернизма, входящими в число наиболее значимых культурных ценностей Латвии.
«Как один из крупнейших меценатов Латвии мы с удовольствием поддержали этот уникальный проект. И я искренне рада, что местом проведения столь важного международного события в сфере культуры стала именно Рига. Столица Латвии все больше позиционирует себя как один из культурных центров Европы – у нас проходят спектакли, концерты и выставки высочайшего уровня, наши деятели искусства получают международное признание. На этой выставке мы тоже сможем увидеть произведения латвийских живописцев, которые являются частью мирового культурного наследия и которыми по праву можем гордиться. Будучи местным, латвийским банком, мы глубоко убеждены в необходимости поддерживать искусство, способствовать его развитию и доступности с тем, чтобы Латвия прочно заняла место среди культурных и интеллектуальных лидеров будущего», – отмечает председатель Правления Rietumu Banka Елена Бурая.
«Выставка – это больше, чем просто художественное событие. Этот проект можно назвать культурно-политическим манифестом, свидетельствующем о высоком уровне латвийского искусства, его международном признании и стремлении быть частью европейского культурного пространства. Он свидетельствует об укреплении роли Латвии в качестве полноправного партнера значимых музеев и культурных учреждений на международном уровне», – подчеркивает директор Латвийского национального художественного музея Мара Лаце.
На выставке «Свет Италии: от Фаттори до Моранди» будут представлены картины таких латвийских художников как Карл Гун, Юлий Феддерс, Вильгельм Пурвитис, Янис Розенталс, Йохан Валтерс, Язеп Гросвальд, Екабс Казакс, Волдемар Матвей, Петерис Крастиньш, Теодор Залькалнс, Густав Шкилтерс, Никлав Струнке, Александра Бельцова и Янис Лиепиньш.
Из галереи Уффици мы увидим произведения выдающихся итальянских художников, включая Джованни Фаттори, Телемако Синьорини, Сильвестро Лега, Федерико Дзандоменеги, Джованни Больдини, Медардо Россо, Франческо Джоли, Джорджо Кинерка, Плинио Номеллини, Антонио Донги, Витторе Грубичи де Драгона, Джино Северини, Джорджо де Кирико, Элизабет Чаплин, Альдо Капри, Гвидо Марусига, Леонардо Дудревилля, Карло Карра и Джорджо Моранди. Это собрание дополнят произведения Нено Мори, Альберто Сальетти и Филиппо Марфори Савини из коллекции Латвийского национального художественного музея.
Выставка будет сопровождаться обширной программой мероприятий, и в сотрудничестве с галереей Уффици ведущее итальянское художественное издательство Treccani выпустит посвященный ей богато иллюстрированный каталог.
Выставка организована Латвийским национальным художественным музеем совместно с галереей Уффици и обществом Nuova Artemarea при поддержке Министерства культуры Латвии, Рижской думы, посольства Италии в Риге, посольства Латвии в Италии, Rietumu Banka и других организаций.