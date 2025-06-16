Rietumu Banka поддерживает выставку галереи Уффици в Латвийском национальном художественном музее

«Как один из крупнейших меценатов Латвии мы с удовольствием поддержали этот уникальный проект. И я искренне рада, что местом проведения столь важного международного события в сфере культуры стала именно Рига. Столица Латвии все больше позиционирует себя как один из культурных центров Европы – у нас проходят спектакли, концерты и выставки высочайшего уровня, наши деятели искусства получают международное признание. На этой выставке мы тоже сможем увидеть произведения латвийских живописцев, которые являются частью мирового культурного наследия и которыми по праву можем гордиться. Будучи местным, латвийским банком, мы глубоко убеждены в необходимости поддерживать искусство, способствовать его развитию и доступности с тем, чтобы Латвия прочно заняла место среди культурных и интеллектуальных лидеров будущего», – отмечает председатель Правления Rietumu Banka Елена Бурая.