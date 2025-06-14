Кто проживет дольше? Рейтинг долголетия всех знаков зодиака

Лидеры в рейтинге астрологических долгожителей. Тельцы интуитивно стремятся к комфорту, а значит — не терпят боли и идут к врачу при первых симптомах. Минусы: склонность к полноте, а также проблемы с горлом, печенью, почками и щитовидной железой. Тем не менее, усердный подход к заботе о себе позволяет Тельцам доживать до 81,5 года, а порой и за 85 лет.