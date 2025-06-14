Кто проживет дольше? Рейтинг долголетия всех знаков зодиака
Можно ли по знаку зодиака определить, кто проживет дольше? Астрологи считают — да. Представители некоторых знаков действительно обладают склонностью к долголетию. Кто эти счастливчики, какие у них слабые места по здоровью и почему именно они доживают до солидного возраста — разбираемся ниже.
♉ Телец — 81,5 года
Лидеры в рейтинге астрологических долгожителей. Тельцы интуитивно стремятся к комфорту, а значит — не терпят боли и идут к врачу при первых симптомах. Минусы: склонность к полноте, а также проблемы с горлом, печенью, почками и щитовидной железой. Тем не менее, усердный подход к заботе о себе позволяет Тельцам доживать до 81,5 года, а порой и за 85 лет.
♈ Овен — 79 лет
Занимают почётное второе место. Сильная энергетика, умение справляться с трудностями и природная жизнестойкость помогают Овнам оставаться в строю до 79 лет и дольше. Главное слабое место — сердце. Овнам стоит беречь сердечно-сосудистую систему и контролировать уровень стресса.
♊ Близнецы — 78 лет
Любознательность и тяга к новому — главные козыри Близнецов. Они сохраняют живой ум до глубокой старости, что положительно сказывается и на общем здоровье. Однако уязвимыми остаются дыхательная система и суставы. Средняя продолжительность жизни — 78 лет.
♑ Козерог — 77,5 года
Выносливые, терпеливые и стойкие. Козероги умеют преодолевать болезни, а их иммунитет часто крепче, чем у других. Но им стоит быть осторожнее: представители этого знака нередко попадают в аварии и получают травмы. Особое внимание стоит уделить пищеварительной системе и слуху.
♍ Дева — 76,5 года
Организованные и дисциплинированные Девы не игнорируют врачебные советы. Их аккуратность помогает избежать многих проблем со здоровьем. Основные риски — зрение и поясница. В остальном — у Дев все шансы прожить долгую и стабильную жизнь.
♌ Лев — 75 лет
У Львов средняя продолжительность жизни — 75 лет, но активный образ жизни позволяет им часто превзойти этот прогноз. Проблема в другом: они не любят ходить к врачам, и именно это может подвести. Уязвимые места — сердце, позвоночник и суставы.
♒ Водолей — 74 года
Водолеи живут насыщенно, нестандартно, и нередко пренебрегают базовыми принципами заботы о здоровье. Это свободолюбивые личности, которые терпеть не могут ограничения — в том числе и диеты или распорядок. Средняя продолжительность жизни — 74 года, хотя среди Водолеев встречаются и настоящие долголетние "экспериментаторы". Их слабые места — нервная система, вены и щиколотки.
♋ Рак — 73,5 года
Раки — очень чувствительные и ранимые, что напрямую влияет на состояние здоровья. Их эмоции буквально «оседают» в организме, поэтому Раки часто страдают от заболеваний желудка, поджелудочной железы и лимфатической системы. При этом домашний образ жизни и забота о близких могут подарить им второе дыхание. В среднем представители этого знака живут 73,5 года.
♐ Стрелец — 73 года
Активные, азартные и непоседливые, Стрельцы не любят останавливаться ни на миг. Но именно эта активность может оборачиваться перегрузками и хроническими недомоганиями. Средняя продолжительность жизни — 73 года, а главные зоны риска — печень и спина. Тем не менее, оптимизм и широкие взгляды на мир нередко помогают им преодолевать даже серьёзные недуги.
♎ Весы — 72,5 года
Весы стремятся к гармонии и душевному равновесию, но иногда избегают активных действий — в том числе и в вопросах собственного здоровья. Им важно окружение, эстетика и атмосфера. Если этого не хватает — страдают. Слабые стороны — почки, кожа и обмен веществ. Средняя продолжительность жизни — 72,5 года.
♏ Скорпион — 72 года
Скорпионы считаются "энергетически мощными" личностями, но их сила часто оборачивается внутренним напряжением и разрушительными эмоциями. Эти люди не склонны жаловаться, что затягивает момент обращения за медицинской помощью. Их уязвимости — репродуктивная система и органы малого таза. В среднем Скорпионы живут 72 года, но многое зависит от их способности сбрасывать внутреннее напряжение.
♓ Рыбы — 71 год
Замыкают список Рыбы — мечтательные, эмоциональные и склонные к уходу от реальности. Они могут не замечать проблем со здоровьем до последнего. Часто страдают от хронической усталости, болезней ног и ослабленного иммунитета. Однако забота со стороны родных и гармония с собой помогают им улучшить показатели. Средняя продолжительность жизни — 71 год.