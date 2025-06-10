Юрмала становится излюбленным направлением для гурманов

Солнце, море и пляж — визитная карточка Юрмалы, которая привлекает туристов со всего мира и, конечно, местных жителей. Это создает благоприятную почву для бизнеса, предлагающего самые разные услуги. Сегодня Юрмала превратилась в настоящий рай для гурманов. Кулинарный ландшафт города включает разнообразие вкусов: от традиционных до современных интерпретаций кавказской, среднеазиатской, восточноевропейской и средиземноморской кухни. Гастрономическое изобилие доступно буквально на каждом шагу — от оживленной улицы Йомас до прибрежных ресторанов с видом на дюны и тихих районов с особняками.