Юрмала становится излюбленным направлением для гурманов
фото: пресс-фото
Сегодня Юрмала превратилась в настоящий рай для гурманов.
Стиль жизни

Юрмала становится излюбленным направлением для гурманов

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Кулинарное предложение Юрмалы удивляет разнообразием вкусов и ощущений! Изысканные рестораны с блюдами со всего мира, уютные кафе с традиционными угощениями, соблазнительная выпечка — здесь каждый любитель гастрономических удовольствий найдет что-то по душе.

Солнце, море и пляж — визитная карточка Юрмалы, которая привлекает туристов со всего мира и, конечно, местных жителей. Это создает благоприятную почву для бизнеса, предлагающего самые разные услуги. Сегодня Юрмала превратилась в настоящий рай для гурманов. Кулинарный ландшафт города включает разнообразие вкусов: от традиционных до современных интерпретаций кавказской, среднеазиатской, восточноевропейской и средиземноморской кухни. Гастрономическое изобилие доступно буквально на каждом шагу — от оживленной улицы Йомас до прибрежных ресторанов с видом на дюны и тихих районов с особняками.

Ресторан 36. line Grill Restaurant включен в путеводитель Michelin 2025 года, закрепляя позицию Юрмалы на международной гастрономической карте. А поздние завтраки в выходные стали городской традицией — их предлагают как кафе у моря и вокзала, так и рестораны с широким меню: мясо, рыба, вегетарианские и детские блюда.

Что рекомендуют попробовать знаменитости, живущие в Юрмале?

фото: пресс-фото
Александр Самойлов.
Александр Самойлов.

Александр Самойлов, пляжный волейболист: «Если говорить о любимом ресторане, то по концепции мне больше всего нравится Laivas. Именно там я отметил свою свадьбу! Мы не раз с друзьями приплывали туда на лодке по Лиелупе — ощущения просто нереальные!»

фото: пресс-фото
Айвар Лейманис.
Айвар Лейманис.

Айвар Лейманис, художественный руководитель Латвийского национального балета: «Мое любимое место — грузинский ресторан Kinza House в Дубулты. Это настоящая аутентика».

фото: пресс-фото
Линда Вилмансоне.
Линда Вилмансоне.

Линда Вилмансоне, фуд-стилист и автор книги Visas vakariņas: «Я уважаю людей, которые делают свое дело с любовью! В ресторане Nojan Tapan царит настоящая армянская атмосфера и гостеприимство, а их сочный шашлык — обязательная остановка для кавказских гурманов. А после — прогулка по пляжу, очень рекомендую!»

ТОП-10 ресторанов Юрмалы по версии пользователей TripAdvisor:

  1. 36. line Grill Restaurant — морепродукты и средиземноморская кухня. Особо хвалят сочную рыбу и идеально приготовленную ягнятину.

  2. Grill bar House of Light — европейская и латышская кухня. Популярны бургеры, куриные колбаски, свиные ребрышки и паста.

  3. Faces — морепродукты и средиземноморские блюда. Отмечают превосходный вкус блюд, обслуживание, паштет из угря и медовый торт.

  4. Dilettante Jurmala — итальянская и европейская кухня. Называется «скрытой жемчужиной» с современным интерьером.

  5. Grill&Fish Field terrace — морепродукты и международная кухня. Хвалят ребрышки и пасту тальятелле.

  6. Light House Jurmala — морепродукты и интернациональная кухня. Рекомендуется за вкусную еду и атмосферу.

  7. Cafe 53 — международная кухня. Хвалят как за изысканную кухню, так и за отличное обслуживание, особенно детям нравятся блины.

  8. Majorenhoff — средиземноморская и европейская кухня. Быстрое и вежливое обслуживание, вкусная еда.

  9. Zem burām — барбекю и европейская кухня. Вкусно, недорого, отлично подходит для семейных ужинов.

  10. Кафе Bitīte — вкусные торты и блюда европейской кухни.

Больше информации — на сайте: visitjurmala.lv/lv/ed-un-dzer

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