Юрмала становится излюбленным направлением для гурманов
Кулинарное предложение Юрмалы удивляет разнообразием вкусов и ощущений! Изысканные рестораны с блюдами со всего мира, уютные кафе с традиционными угощениями, соблазнительная выпечка — здесь каждый любитель гастрономических удовольствий найдет что-то по душе.
Солнце, море и пляж — визитная карточка Юрмалы, которая привлекает туристов со всего мира и, конечно, местных жителей. Это создает благоприятную почву для бизнеса, предлагающего самые разные услуги. Сегодня Юрмала превратилась в настоящий рай для гурманов. Кулинарный ландшафт города включает разнообразие вкусов: от традиционных до современных интерпретаций кавказской, среднеазиатской, восточноевропейской и средиземноморской кухни. Гастрономическое изобилие доступно буквально на каждом шагу — от оживленной улицы Йомас до прибрежных ресторанов с видом на дюны и тихих районов с особняками.
Ресторан 36. line Grill Restaurant включен в путеводитель Michelin 2025 года, закрепляя позицию Юрмалы на международной гастрономической карте. А поздние завтраки в выходные стали городской традицией — их предлагают как кафе у моря и вокзала, так и рестораны с широким меню: мясо, рыба, вегетарианские и детские блюда.
Что рекомендуют попробовать знаменитости, живущие в Юрмале?
Александр Самойлов, пляжный волейболист: «Если говорить о любимом ресторане, то по концепции мне больше всего нравится Laivas. Именно там я отметил свою свадьбу! Мы не раз с друзьями приплывали туда на лодке по Лиелупе — ощущения просто нереальные!»
Айвар Лейманис, художественный руководитель Латвийского национального балета: «Мое любимое место — грузинский ресторан Kinza House в Дубулты. Это настоящая аутентика».
Линда Вилмансоне, фуд-стилист и автор книги Visas vakariņas: «Я уважаю людей, которые делают свое дело с любовью! В ресторане Nojan Tapan царит настоящая армянская атмосфера и гостеприимство, а их сочный шашлык — обязательная остановка для кавказских гурманов. А после — прогулка по пляжу, очень рекомендую!»
ТОП-10 ресторанов Юрмалы по версии пользователей TripAdvisor:
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36. line Grill Restaurant — морепродукты и средиземноморская кухня. Особо хвалят сочную рыбу и идеально приготовленную ягнятину.
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Grill bar House of Light — европейская и латышская кухня. Популярны бургеры, куриные колбаски, свиные ребрышки и паста.
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Faces — морепродукты и средиземноморские блюда. Отмечают превосходный вкус блюд, обслуживание, паштет из угря и медовый торт.
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Dilettante Jurmala — итальянская и европейская кухня. Называется «скрытой жемчужиной» с современным интерьером.
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Grill&Fish Field terrace — морепродукты и международная кухня. Хвалят ребрышки и пасту тальятелле.
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Light House Jurmala — морепродукты и интернациональная кухня. Рекомендуется за вкусную еду и атмосферу.
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Cafe 53 — международная кухня. Хвалят как за изысканную кухню, так и за отличное обслуживание, особенно детям нравятся блины.
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Majorenhoff — средиземноморская и европейская кухня. Быстрое и вежливое обслуживание, вкусная еда.
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Zem burām — барбекю и европейская кухня. Вкусно, недорого, отлично подходит для семейных ужинов.
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Кафе Bitīte — вкусные торты и блюда европейской кухни.