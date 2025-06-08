Знаки зодиака, которые могут обогатиться этим летом: кого ждет финансовый подъем

Девы в этом сезоне смогут монетизировать свое умение организовывать, планировать и выстраивать процессы. Новые клиенты, руководящие должности, успешные проекты — все это может прийти в жизнь, если вы четко заявите о себе. Возможны предложения из-за рубежа или от давно забытых контактов.