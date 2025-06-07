Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 7 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Если вы срочно не начнете самым активным образом заниматься изо всех сил откладываемым вопросом, вы рискуете накликать на себя довольно мрачный период жизни. И, что особенно неприятно, довольно продолжительный.
Телец
Роя другому яму, не забудьте позаботиться о наличии в ней соломы, ибо сегодня вы наверняка в нее же и загремите.
Близнецы
Сегодня вы можете оказаться орудием в чьих-то руках. Во избежание этой ситуации, постарайтесь не ввязываться ни в какие авантюры. Развлечься можно и иначе.
Рак
Сегодня у вас вполне может появиться повод для празднества. Грех упускать подобные возможности - отпразднуйте.
Лев
Не позволяйте мыслям, а тем более - чувствам, отражаться на вашем лице сегодня. Кто-то будет весьма внимательно следить за вашей мимикой, и не факт, что ему следует показывать, что у вас на душе.
Дева
Сегодняшний день вы проведете в состоянии нерешительности по любому поводу. Чтобы особенно не мучаться выбором, послушайтесь совета ближнего.
Весы
Сегодня вам не стоит экспериментировать, как бы этого не хотелось. Чревато последствиями. Если же что-то малоприятное уже случилось, то сожаления лучше оставить на потом.
Скорпион
Сегодня вы с горечью обнаружите, что "делу - время, потехе - час", а вовсе не наоборот. Что ж, постарайтесь научиться получать удовольствие и от работы.
Стрелец
Сегодня не стоит слишком распускать язык. Вы рискуете нечаянно выдать коммерческую тайну или просто сболтнуть нечто такое, что впоследствии могло бы быть использовано против вас.
Козерог
Сегодня вас могут поймать на крючок, заставив дать обязательство, которое в здравом уме о твердой памяти вам покажется бредом сивой кобылы в лунную ночь. Не стоит быть слишком податливым, лучше уж заработать репутацию невежливого упрямца.
Водолей
Ваши эмоции сегодня будут первейшим из ваших врагов. Ни в коем случае не позволяйте им завладеть собой. Нынче вам целый день придется говорить себе "Спокойно" и глубоко дышать, хоть это и вредно.
Рыбы
Лучшее, что сегодня можно сделать - это спокойно и рассудительно принять происходящее. Нынешний день не слишком подходит для вулканирования бурными эмоциями.