Знаки зодиака, которые всегда опаздывают

Рыбы опаздывают не из вредности, а потому что реальность для них — лишь один из вариантов. Они теряются в мыслях, фантазиях, рассуждениях о смысле жизни и могут просто не заметить, что пора выходить. Их время течет особым образом — и будильник им в этом не указ. Если вы договорились встретиться в 18:00, постарайтесь не нервничать, когда в 18:23 получите сообщение: «Ой, я только собираюсь!»