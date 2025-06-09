Алгоритм долголетия: движение, общество и технологии

Наиболее серьезные проблемы со здоровьем проявляются в более зрелом возрасте, когда менять что-либо становится гораздо труднее. Так же, как мы заранее копим на пенсию, мы должны начать «копить» и здоровье. Долголетие – это не столько количество лет, сколько их качество: сколько лет мы проживем в хорошей физической и ментальной форме. Чем раньше мы начнем заботиться о себе, тем дольше сможем жить не только долго, но и полноценно – без боли, лекарств и зависимости от помощи других.