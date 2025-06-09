Алгоритм долголетия: движение, общество и технологии
Долголетие больше не является только философской концепцией или генетической привилегией – сегодня оно становится результатом повседневного выбора, который можно измерять, отслеживать и улучшать. Умные устройства, такие как Huawei Watch 5, предоставляют доступ к данным, которые еще несколько лет назад были доступны только спортивным врачам или в специализированных клиниках. О том, как технологии помогают лучше понять свое тело, почему VO₂max – это не просто цифра, и как прожить не просто долго, а качественно, рассказывает врач и эксперт по долголетию Угис Клетниекс.
Почему человеку стоит задуматься о долголетии, если он сейчас чувствует себя здоровым?
Наиболее серьезные проблемы со здоровьем проявляются в более зрелом возрасте, когда менять что-либо становится гораздо труднее. Так же, как мы заранее копим на пенсию, мы должны начать «копить» и здоровье. Долголетие – это не столько количество лет, сколько их качество: сколько лет мы проживем в хорошей физической и ментальной форме. Чем раньше мы начнем заботиться о себе, тем дольше сможем жить не только долго, но и полноценно – без боли, лекарств и зависимости от помощи других.
Как повседневные привычки могут повлиять на наше настроение и радость от жизни?
Совершенно напрямую. Здоровый образ жизни положительно влияет не только на тело, но и на эмоциональное состояние. Например, регулярный сон и сбалансированное питание помогают предотвратить депрессию и тревожность. Сегодня психическое здоровье – один из важнейших столпов долголетия: ведь нет смысла в долгой жизни, если в ней нет радости. Важно заботиться не только о теле, но и об отношениях – с друзьями, семьей, в обществе. Общение поддерживает работу мозга, снижает чувство одиночества и помогает сохранять эмоциональное равновесие. Человек – социальное существо, и наше здоровье это отражает.
Какие биомаркеры, измеряемые с помощью умных устройств, наиболее полезны для улучшения здоровья?
Один из важнейших биомаркеров – это VO₂max, который показывает, насколько эффективно организм использует кислород во время физической нагрузки. Чем выше этот показатель, тем лучше работают сердце и легкие. Кроме того, VO₂max может косвенно указывать на наш биологический возраст – то есть насколько «молодо» функционирует тело по сравнению с паспортными данными.
Сегодня этот показатель легко отслеживать с помощью умных часов – например, Huawei Watch 5 точно измеряет VO₂max в повседневной жизни, а также шаги, эффективность тренировок, расход калорий и время восстановления. Это помогает понять, насколько интенсивной была нагрузка и успевает ли организм восстановиться. Такие данные полезны как новичкам, так и тем, кто уже регулярно тренируется – это и мотивация, и контроль одновременно.
Насколько важно следить за качеством сна?
Крайне важно. Можно спать, казалось бы, достаточное количество часов, но при этом просыпаться уставшим. Качественный сон – это не только про количество часов. Его может нарушать апноэ (остановки дыхания) или недостаточная фаза глубокого сна. Умные часы и приложения для сна помогают выявить такие нарушения – а иногда с этими данными стоит обратиться и к специалисту. Качественный сон – один из краеугольных камней как долголетия, так и хорошего настроения.
Согласны ли вы с утверждением, что долголетие – это не одно большое решение, а совокупность ежедневных выборов?
Полностью согласен. Генетика определяет лишь около 25–30% нашего здоровья и продолжительности жизни. Остальное – это наши повседневные выборы: движение, питание, сон, уровень стресса и социальная среда. Мы не можем контролировать всё, но многое – вполне. Именно мелочи формируют качество жизни: выбрать прогулку вместо сидения дома, выключить телефон перед сном, отдать предпочтение более здоровой пище.
Как вы лично используете технологии в повседневной заботе о здоровье?
Когда я активно тренировался, мне очень помогал умный браслет: я отслеживал пульс во время нагрузок, данные о восстановлении, расход калорий. Особенно важным был именно показатель восстановления – ведь перегрузка может нанести вред даже больший, чем недостаток активности. Технологии помогают точнее понять, что на самом деле происходит с телом – и когда ему нужен отдых, а не очередной забег.