X-TAP: одно прикосновение, и вы знаете, как чувствует себя ваше тело

Что делает X-TAP уникальным? Это компактный датчик сбоку корпуса, к которому достаточно просто прикоснуться пальцем. Уже через 60 секунд часы предоставят вам полную картину: пульс, EKG, уровень кислорода в крови (SpO₂), температуру кожи, дыхание, уровень стресса и другие показатели – всего девять ключевых параметров. И главное: технология обеспечивает до 50 раз лучшее качество сигнала, чем традиционные сенсоры на запястье. Это значит – более точные данные и реальное понимание того, как вы себя чувствуете.