Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 30 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вам следует подружиться с собственной головой, хотя бы на сегодняшний день. Осторожность и дисциплинированность увеличат шансы на успешное завершение сегодняшнего дня.
Телец
Сегодня вам стоит действовать исключительно в собственных интересах. Даже не только потому, что иногда надо позаботиться и о себе, просто никто не будет нуждаться в вашей помощи. А если и будут, то помочь вы все равно не сможете.
Близнецы
Если есть возможность - возьмите пару отгулов. Впереди ждет тяжелая работа, перед которой неплохо было бы отдохнуть и зарядиться энергией.
Рак
Умерьте вашу щедрость, ибо вас используют самым беззастенчивым образом. Как бы вам не вменили в обязанность то, что вы делаете исключительно по доброй воле.
Лев
Сегодня вам придется немало потрудиться, слишком многое необходимо будет сделать немедленно. Планировать что-либо развлекательное можно, но бесполезно.
Дева
Расслабьтесь - сегодня каждый будет вам другом, вне зависимости от того, видели ли вы этого человека раньше. Только не оставайтесь в таком благодушном и доверчивом состоянии надолго, завтра все может измениться.
Весы
Сегодня темп жизни может резко замедлиться. То ли температура воздуха резко упадет, то ли не выспитесь.
Скорпион
Постарайтесь сегодня не вмешиваться ни в чьи дела. Не разобравшись в тонкостях дела, вы можете натворить чего-то не того, действуя из лучших побуждений.
Стрелец
Сегодня вы сможете найти применение даже самой бесполезной вещи, была бы только вещь. День хорош для общения с людьми, вы к каждому сможете найти свой подход.
Козерог
Сегодня у вас наступит резкое обострение организационных способностей. Так что не удивляйтесь, ловя злобные взгляды близких, замученных бесконечным потоком исходящих от вас ценных указаний.
Водолей
Сегодня вы будете озабочены проблемами морально-этического характера. Будьте благоразумны. Помните, что мир, по крайней мере, отчасти, таков, каким мы его делаем.
Рыбы
Сегодня ваше настроение и самочувствие будет находиться в большей зависимости от окружающих, чем обычно. Если вас не встречают с распростертыми объятьями, лучше удалитесь сразу, дабы не мучаться головной (или еще какой) болью впоследствии.