"Skola 2030" - позор для страны: директор гимназии о хаосе в образовании

«Skola 2030» — одна из крупнейших образовательных реформ последних лет, которая изменила то, как учатся наши дети. Мнения о столь радикальных изменениях сильно расходятся. «25 лет я работаю в педагогике, восьмой год — в управлении и шестой год — как директор. За это время я пережила около пяти разных показателей по числу старшеклассников, от которых зависит финансирование. Если не соответствует, то школа получает суровое красное письмо от Министерства образования о том, что её скоро закроют. Поймите, это абсурд. Мы стараемся идти по прямой линии, но нас всё время трясёт!» — заявила в передаче TV24 «Kārtības rullis» директор Юрмальской государственной гимназии, депутат Юрмальской думы Иева Таранда.