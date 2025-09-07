Политика, бизнес и Chanel: как одеваются латвийские влиятельные мужчины и их дамы
Когда известный политик или предприниматель выходит в свет со своей второй половиной, все взгляды прикованы к прекрасному полу. Дамы это отлично понимают, поэтому стараются выделиться утонченным стилем и элегантными аксессуарами. А как наряды пар сочетаются друг с другом?
Автор книги «Твой планировщик гардероба», стилист Гита Шилдере, оценила, насколько гармонично известные латвийские пары выглядят на публике.
Меценат и ценитель искусства Янис Зузанс с подругой Илзе Гринбергой
Стиль мужчины элегантный и сдержанный, что сильно контрастирует с эффектным нарядом дамы, которая предпочитает романтичный образ. Изысканное платье, не оставляющее никого равнодушным, дополняет эксклюзивная сумка Chanel Small Boy стоимостью 6400 долларов США.
Предприниматель Янис Колс с супругой Марите Колой
Прекрасный пример сочетания фактур и принтов в общем образе! И классическая клетка в мужском костюме, и блуза в горошек у дамы — это вечная классика. Активные принты придают ансамблю динамику, а тщательно подобранная пастельная гамма создает гармоничное впечатление.
Предприниматель Улдис Пиленс с супругой Илзе Пиленой
Лаконично и со вкусом! В образе Илзе мужские линии гармонично переплетаются с элегантными аксессуарами и бежевым оттенком. Это придает ансамблю совершенную изысканность. Классическая сумка Chanel 19 (цена — от 7000 до 12 000 долларов США в зависимости от состояния) — коллекционный экземпляр, чья ценность только растет. Мужчина же одет нейтрально и сдержанно, подчеркивая женский образ.
Политик Андрис Америкс с супругой Гинтой Америкой
Образ, вдохновленный классическим стилем. У дамы безупречное сочетание пастельных тонов в холодной гамме. Светлые оттенки идут далеко не всем, но продуманный выбор Гинты оказался превосходным. А выбранная сумка Chanel Boy стоимостью 7000 долларов США идеально сочетается с винтажными лодочками Louis Vuitton. Наряд политика выполнен с неизменной актуальностью и элегантностью — как для повседневности, так и для светских мероприятий.