Политика, бизнес и Chanel: как одеваются латвийские влиятельные мужчины и их дамы

Образ, вдохновленный классическим стилем. У дамы безупречное сочетание пастельных тонов в холодной гамме. Светлые оттенки идут далеко не всем, но продуманный выбор Гинты оказался превосходным. А выбранная сумка Chanel Boy стоимостью 7000 долларов США идеально сочетается с винтажными лодочками Louis Vuitton. Наряд политика выполнен с неизменной актуальностью и элегантностью — как для повседневности, так и для светских мероприятий.