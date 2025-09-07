ВИДЕО: бейсбольная фанатка отняла у отца с сыном мяч и стала самым ненавидимым человеком в интернете

5 сентября неожиданный скандал разгорелся на матче между «Филадельфия Филлис» и «Майами Марлинс». После того как аутфилдер Харрисон Бейдер выбил мяч в трибуны, один из фанатов поймал его и подарил своему сыну, крепко обняв мальчика. Но радость мужчины была недолгой — другая болельщица, которая тоже хотела заполучить мяч, последовала за ним и потребовала, чтобы трофей достался ей. После короткой перепалки она добилась своего, и мальчику пришлось расстаться с ценным подарком.