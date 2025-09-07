ВИДЕО: бейсбольная фанатка отняла у отца с сыном мяч и стала самым ненавидимым человеком в интернете
Прямая трансляция спортивного мероприятия в США вызвала очередную сенсацию — в немилость публики попала женщина, которая во время бейсбольного матча отняла попавший на трибуны мяч у отца с сыном.
5 сентября неожиданный скандал разгорелся на матче между «Филадельфия Филлис» и «Майами Марлинс». После того как аутфилдер Харрисон Бейдер выбил мяч в трибуны, один из фанатов поймал его и подарил своему сыну, крепко обняв мальчика. Но радость мужчины была недолгой — другая болельщица, которая тоже хотела заполучить мяч, последовала за ним и потребовала, чтобы трофей достался ей. После короткой перепалки она добилась своего, и мальчику пришлось расстаться с ценным подарком.
Очевидцы засняли видео, где женщина утверждает, что мяч изначально оказался в ее руках и что мужчина «отобрал его у нее», однако несколько свидетелей опровергли эти слова.
Crazy Karen wants to ruin a kid’s day at the Phillies game? Not happening! For those who don’t know (watch last two slides) a crazy Karen harassed a father and son because the father grabbed and gave the home run ball to his son. Crazy Karen wasn’t cool with that. Then, fans and… pic.twitter.com/BRYQ5g9cpB— Crazy flix (@Crazyflix94) September 6, 2025
Болельщики уже успели прозвать женщину «Карен» [прозвище для вечно недовольных женщин] и открыто выразили осуждение такого поведения во время игры. Запечатленные кадры вызвали также широкие дискуссии в интернете о спортивном духе и уважении к юным зрителям.
Стоит отметить, что история завершилась на позитивной ноте: организаторы матча после игры устроили мальчику сюрприз — вручили ему подарочный набор и организовали встречу с Бейдером. Бейсболист после неприятного инцидента не только подбодрил юного фаната, но и подарил ему биту со своим автографом.
Ранее сообщалось, что это не первый скандал, вызванный кадрами прямой трансляции. На прошлой неделе интернет взбудоражил польский миллионер, который во время Открытого чемпионата США по теннису вырвал из рук мальчика кепку с автографом теннисиста Камиля Майхшака.