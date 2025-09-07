А у нас точно режим экономии? В Латвии за полмиллиона евро будут исследовать "антигендеризм" и однополые семьи
Латвийский научный совет (LZP) выделил финансирование 56 прикладным исследовательским проектам, реализация которых начнется с 1 января следующего года. Однако у части жителей вызывает обеспокоенность тот факт, что совет во время общего государственного режима экономии выделил 300 тысяч евро на исследование "антигендеризма в Латвии" и ещё 300 тысяч евро — на исследование воспитания детей в "негетеронормативных семьях".
Первый проект называется "Антигендерный дискурс в латвийском публичном пространстве и литературе". Его цель — "изучить локальные проявления международного антигендерного дискурса в публичном пространстве и литературе". В описании проекта отмечается, что "движение антигендеризма объединяет в себе разные, на первый взгляд несвязанные группы — христиан, представителей светского консерватизма, активистов правого крыла и даже "центристов", которые, казалось бы, говорят от имени молчаливого большинства, "нормальных людей".
Второе исследование, вокруг которого разгорелась дискуссия, носит название "Однополые партнерства: антропологическое исследование воспитания детей вне гетеронормативной среды". В описании указано, что в рамках проекта будут изучаться не только семьи, созданные в однополых отношениях, но и такие, где дети воспитываются на основе родственных связей — чаще всего в тандеме мать-дочь, где заботу о ребенке поддерживают бабушки. Цель исследования — внести вклад в теоретизацию гендера и семейных отношений в более широком европейском контексте, а также выработать доказательную базу и рекомендации по поддержке негетеронормативных семей.
Как отмечает LZP, общий бюджет для реализации 56 проектов составляет 16,8 миллиона евро. В совете подчеркивают, что эта программа способствует повышению качества и количества научных исследований в Латвии, а также обеспечивает интеграцию молодых ученых в науку. "Проекты становятся платформой роста, которая не только помогает удержать самых талантливых ученых в Латвии, но и укрепляет исследовательскую экосистему страны в долгосрочной перспективе", — заявили в LZP.
В свою очередь один из жителей в соцсети X резюмировал суть этих исследований следующими словами: "Когда в самом большом зоопарке с телескопом Хаббл изучаешь одного муравья!". А другая женщина высказала такое мнение: "Можно подумать, что это в мире уже не изучено вдоль и поперек под разными углами и ракурсами. Исследователи экономить не собираются. А кто-нибудь подумал, сколько сельских дорог можно было бы содержать на такие деньги?"