Концертный зал "Дзинтари" завершил летний сезон (6.09.2025)
В субботу, 6 сентября, выступлением группы DAGAMBA концертный зал Дзинтари завершил свой летний сезон.
ФОТО: концертный зал "Дзинтари" ярким заключительным концертом завершил летний сезон
В субботу, 6 сентября, в концертном зале "Дзинтари" состоялось выступление группы DAGAMBA. Это был последний концерт летнего сезона 2025 года.
На концерте группа DAGAMBA подарила слушателям грандиозное музыкальное приключение вместе со специально для этого события созданным Фестивальным симфоническим оркестром. Гостей радовало и сочетание стилей — оригинальные интерпретации рок-музыки с элементами классики.
В прошедшем сезоне группа пережила несколько ярких событий, в том числе турне по 11 городам Китая — это был крупнейший маршрут сольных концертов, когда-либо осуществленный латвийским коллективом в одной стране.
В ноябре 2024 года DAGAMBA дала триумфальный дебютный концерт в легендарном нью-йоркском зале Town Hall, что стало уникальным событием не только для самой группы, но и для независимых музыкантов и музыкальных коллективов из Латвии в целом.