Домашние чесночные сухарики: вкуснее магазинных в разы

Нарежьте хлеб кубиками или соломкой — в зависимости от того, какие сухарики вам нравятся больше. Очистите чеснок и пропустите его через пресс. Смешайте с маслом и оставьте на 10 минут, чтобы масло впитало аромат. Выложите хлеб в большую миску, полейте чесночным маслом и аккуратно перемешайте. Добавьте соль и приправы.