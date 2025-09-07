Полезные советы
Домашние чесночные сухарики: вкуснее магазинных в разы
Хрустящие чесночные сухарики — отличная закуска к супам, салатам, пиву или просто как самостоятельное лакомство. В магазине они часто бывают слишком солёные или с добавками, поэтому намного вкуснее и полезнее приготовить их самостоятельно.
Ингредиенты:
- Белый или ржаной хлеб — 300–400 г (лучше слегка черствый)
- Чеснок — 4–5 зубчиков
- Оливковое масло (или подсолнечное без запаха) — 3–4 ст. ложки
- Соль — по вкусу
- Сушёные травы (орегано, базилик, укроп) — по желанию
- Твёрдый сыр — для посыпки (по желанию)
Как приготовить:
Нарежьте хлеб кубиками или соломкой — в зависимости от того, какие сухарики вам нравятся больше. Очистите чеснок и пропустите его через пресс. Смешайте с маслом и оставьте на 10 минут, чтобы масло впитало аромат. Выложите хлеб в большую миску, полейте чесночным маслом и аккуратно перемешайте. Добавьте соль и приправы.
Разогрейте духовку до 180 °C. Выложите хлеб на противень, застеленный пергаментом, в один слой. Запекайте 12–15 минут, периодически помешивая, чтобы сухарики подрумянились равномерно. Если хотите, за 2–3 минуты до готовности посыпьте сухарики натёртым сыром — получится ароматная закуска с хрустящей корочкой.