На неделе с 8 по 14 сентября пять знаков зодиака ждут особенно благоприятные гороскопы
Именно эти пять знаков будут чувствовать себя обновленными и готовыми к исследованиям, пока мы проживаем энергию затмения. Кому повезло?
1. Овен
Овен, используйте эту энергию для выполнения задач, которые откладывали. Планируйте и внимательнее относитесь к своему времени. После затмения вы почувствуете прилив сил.
Это хорошая неделя для работы в команде, но при этом вы учитесь выставлять и отстаивать границы. Будьте открыты к помощи другим, но помните о собственных границах. Лунное затмение обновит вас и поможет сосредоточиться на главном.
Когда Луна будет в Тельце, делайте всё в своем темпе и уделяйте внимание заботе о себе. Этот период станет подготовкой к тому, что Сатурн войдет в ваш знак в следующем году. Начните с терпения — и вы удивите себя результатами.
2. Рак
Для Рака Луна в Овне станет триумфальным транзитом, выделяющим ваши достижения. Сосредоточьтесь на самых проблемных задачах и составьте план — энергия этой недели даст много инсайтов. Вы почувствуете себя более уверенными и деятельными.
Когда Луна перейдет в Близнецы, вам будет полезно изучать новое и восстанавливаться. Если замедлиться, можно заметить то, что ускользнуло во время затмения. Это подходящее время, чтобы редактировать, исправлять и вносить необходимые перемены.
3. Весы
Транзит Луны в Овне в начале недели сфокусирует внимание на совместных делах, Весы. Марс в вашем знаке делает акцент на зрелости, дисциплине и умении не поддаваться эмоциям. Луна в Тельце 10 сентября поможет мыслить практично, но также даст много энергии для общения и социальных встреч. Возможны интерес к мастер-классам и участие в общественных мероприятиях.
Неделя станет также творческим периодом — затмение напомнило о необходимости раскрывать таланты. С Луной в Близнецах желание совершенствовать свои навыки усилится. Начните курс или найдите хорошую книгу для развития. Верьте в свои способности и не недооценивайте себя.
4. Стрелец
Для Стрельцов, как изменчивого знака, затмение стало сигналом грядущих перемен в ближайшие полгода. Луна в Овне добавит оптимизма и ясности. Если ранее Сатурн мешал четко видеть цель, энергия Овна принесет свет и понимание.
Луна в Тельце добавит структуру и устойчивость. Сосредоточьтесь на дисциплине и гибкости, работайте в команде и будьте готовы слушать других без осуждения.
Когда Луна войдет в Близнецы, акцент сместится на отношения. Проводите время с друзьями, вступайте в клубы или займитесь чем-то приятным. Неделя станет свежим стартом на фоне сезона затмений.
5. Козерог
Во время затмения Козероги будут особенно чувствовать прилив творческого вдохновения. Луна в Овне добавит решимости работать над тем, что вы начали за последние полгода.
Луна в Тельце поможет соединиться со своими идеями и творчеством. Для тех, у кого есть дети, это также удачный период для совместных занятий и укрепления связей. Эта энергия будет наполнять радостью и поддержкой — поставьте счастье в приоритет.
Луна в Близнецах поможет создать новый план действий на сезон затмений. Внесите изменения в повседневность, чтобы рутина не наскучила.