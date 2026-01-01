ВИДЕО: в Амстердаме в новогоднюю ночь сгорела историческая церковь
фото: EPA/Scanpix
Церковь сгорела быстро.
В Амстердаме в новогоднюю ночь пожар уничтожил историческую церковь Вонделкерк, сообщила в четверг полиция.

Обрушилась 50-метровая башня церкви, также серьезно повреждена крыша.

Причины пожара пока не установлены.

Церковь, построенная в XIX веке, с 1880 по 1977 год была католическим храмом, однако в настоящее время не используется для религиозных нужд.

Церковь Вонделкерк уже пострадала от пожара в 1904 году.

Самое же трагическое несчастью в минувшую новогоднюю ночь произошло в Швейцарии, где в пожаре на курорте погибли десятки человек.

