Церковь сгорела быстро.
В мире
Сегодня 12:45
ВИДЕО: в Амстердаме в новогоднюю ночь сгорела историческая церковь
В Амстердаме в новогоднюю ночь пожар уничтожил историческую церковь Вонделкерк, сообщила в четверг полиция.
Обрушилась 50-метровая башня церкви, также серьезно повреждена крыша.
Причины пожара пока не установлены.
Церковь, построенная в XIX веке, с 1880 по 1977 год была католическим храмом, однако в настоящее время не используется для религиозных нужд.
Церковь Вонделкерк уже пострадала от пожара в 1904 году.
Самое же трагическое несчастью в минувшую новогоднюю ночь произошло в Швейцарии, где в пожаре на курорте погибли десятки человек.