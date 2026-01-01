Взрыв и пожар на элитном курорте в Швейцарии - погибли не менее 10 человек

Представитель швейцарской полиции подтвердил, что число погибших и пострадавших уточняется, а расследование продолжается. Причины взрыва пока официально не установлены. По предварительным данным, инцидент мог быть связан с использованием пиротехники или фейерверков во время концерта, однако эта версия не подтверждена. Полиция также подчеркнула, что произошедшее не рассматривается как террористический акт.