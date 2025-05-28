Знаки зодиака и работа мечты: где им по-настоящему комфортно

Идеальная работа: где есть чёткие правила, порядок и польза.

Комфортная среда: структурированная, спокойная, с понятными задачами.

Примеры: медицина, аналитика, архивы, IT, наука.

Девам нравится доводить всё до совершенства — и быть в этом экспертами.