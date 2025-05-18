Летний десерт: клубничный мусс всего из трех ингредиентов
С наступлением сезона клубники хочется готовить что-то особенно нежное, ароматное и легкое. Один из самых простых и изысканных десертов — это клубничный мусс, который не требует выпечки и занимает минимум времени.
Ингредиенты:
- Клубника — 300 г
- Сливки 30–35% — 200 мл
- Сахар (или мед) — 2–3 ст. л. (по вкусу)
Как приготовить:
Подготовка клубники. Вымойте ягоды, удалите хвостики и разрежьте крупные на половинки. Выложите клубнику в блендер и измельчите до состояния пюре. По желанию — протрите через сито, чтобы мусс был особенно нежным.
Добавление сахара. В клубничное пюре добавьте сахар или мед. Перемешайте. Попробуйте — если ягоды кислые, можно добавить чуть больше сахара.
Взбивание сливок. Охлажденные сливки взбейте миксером до мягких пиков. Не переусердствуйте — важно, чтобы сливки остались воздушными.
Соединение компонентов. Аккуратно, порциями, введите клубничное пюре в сливки, перемешивая лопаткой движениями снизу вверх. Не используйте миксер, чтобы не потерять воздушность.
Охлаждение и подача. Разложите мусс по креманкам или стаканам и уберите в холодильник минимум на 1–2 часа. Перед подачей украсьте свежими ягодами, листочками мяты или каплей клубничного сиропа.
Советы:
- Для более плотной текстуры можно добавить немного желатина, предварительно разведенного.
- Если хотите сделать мусс более диетическим, используйте греческий йогурт вместо сливок.