Летний десерт: клубничный мусс всего из трех ингредиентов
фото: DALL-E
Если хотите сделать мусс более диетическим, используйте греческий йогурт вместо сливок.
Стиль жизни

Летний десерт: клубничный мусс всего из трех ингредиентов

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

С наступлением сезона клубники хочется готовить что-то особенно нежное, ароматное и легкое. Один из самых простых и изысканных десертов — это клубничный мусс, который не требует выпечки и занимает минимум времени.

Ингредиенты:

  • Клубника — 300 г
  • Сливки 30–35% — 200 мл
  • Сахар (или мед) — 2–3 ст. л. (по вкусу)

Как приготовить:

Подготовка клубники. Вымойте ягоды, удалите хвостики и разрежьте крупные на половинки. Выложите клубнику в блендер и измельчите до состояния пюре. По желанию — протрите через сито, чтобы мусс был особенно нежным.

Добавление сахара. В клубничное пюре добавьте сахар или мед. Перемешайте. Попробуйте — если ягоды кислые, можно добавить чуть больше сахара.

Взбивание сливок. Охлажденные сливки взбейте миксером до мягких пиков. Не переусердствуйте — важно, чтобы сливки остались воздушными.

Соединение компонентов. Аккуратно, порциями, введите клубничное пюре в сливки, перемешивая лопаткой движениями снизу вверх. Не используйте миксер, чтобы не потерять воздушность.

Охлаждение и подача. Разложите мусс по креманкам или стаканам и уберите в холодильник минимум на 1–2 часа. Перед подачей украсьте свежими ягодами, листочками мяты или каплей клубничного сиропа.

Советы:

  • Для более плотной текстуры можно добавить немного желатина, предварительно разведенного.
  • Если хотите сделать мусс более диетическим, используйте греческий йогурт вместо сливок.

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