Астрологическая психосоматика: болезни и слабые места каждого знака зодиака
Каждый знак зодиака управляет определенными участками тела и эмоциональными реакциями, которые могут накапливаться и проявляться как болезни. Это знание помогает лучше понять, откуда берутся слабости организма, и научиться предупреждать их.
♈ Овен
Слабые зоны: голова, лицо, мозг
Овны часто страдают от мигреней, скачков давления и напряжения в области шеи. Импульсивность, гнев, раздражение и желание все контролировать могут вызывать психосоматические реакции "в голове".
♉ Телец
Слабые зоны: горло, шея, щитовидная железа
Телец "проглатывает" обиды и эмоции — отсюда ангина, охриплость, проблемы с щитовидкой. Часто молчит, когда надо говорить, и застревает в привязанностях — тело отвечает воспалениями.
♊ Близнецы
Слабые зоны: легкие, бронхи, руки
Беспокойство, информационная перегрузка, тревожные мысли — частые спутники Близнецов. Это отражается на дыхании, появляется ощущение, что "не хватает воздуха". Эмоции уходят в грудную клетку.
♋ Рак
Слабые зоны: желудок, грудь, пищеварение
Раки остро переживают обиды, семейные конфликты, чувство вины — всё это оседает в желудке. Их тело "переваривает" не только еду, но и чувства. В результате — гастриты, боли в животе, зажимы в груди.
♌ Лев
Слабые зоны: сердце, спина, позвоночник
Львы склонны переживать за самооценку и признание. Когда нет одобрения или восхищения, сердце буквально страдает. Также напряжение накапливается в спине и плечах.
♍ Дева
Слабые зоны: кишечник, живот, нервная система
Страх ошибок, перфекционизм, тревожность — постоянные спутники Дев. Это отражается на кишечнике: запоры, спазмы, СРК. Девы всё анализируют и "перемалывают" — в итоге страдает пищеварение.
♎ Весы
Слабые зоны: почки, поясница, кожа
Весы тяжело переживают дисбаланс в отношениях, несправедливость, конфликты. Их слабости проявляются в почках, пояснице и через кожные реакции. Им важно внутреннее равновесие.
♏ Скорпион
Слабые зоны: половая система, мочевой пузырь, гормоны
Скрытые страсти, ревность, гнев и травмы на уровне близости влияют на гормональный фон. Могут возникать хронические воспаления, сбои цикла, проблемы с половыми органами.
♐ Стрелец
Слабые зоны: печень, бедра, таз
Свобода — их все. Когда она ограничена, накапливается раздражение, которое бьет по печени. Также уязвимы бёдра и суставы — особенно если Стрелец мало двигается и не выражает свои желания.
♑ Козерог
Слабые зоны: кости, суставы, кожа
Сдержанность, контроль, хроническое напряжение — визитная карточка Козерога. Отсюда — остеохондроз, боли в коленях, кожные заболевания. Они слишком много "несут на себе" — и тело отвечает болью.
♒ Водолей
Слабые зоны: голени, вены, нервы
Эмоциональное отстранение, переутомление, отказ признавать усталость — это то, что ослабляет Водолея. Могут быть судороги, бессонница, проблемы с кровообращением. Часто "живут в голове", забывая о теле.
♓ Рыбы
Слабые зоны: стопы, лимфа, иммунитет
Рыбы восприимчивы, чувствительны и легко впитывают чужие эмоции. Это бьёт по иммунитету. Эмоциональное выгорание, усталость, отёки, нарушения сна — частые симптомы, если Рыбы не защищают свои границы.