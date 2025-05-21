Huawei выводит рынок умных часов на новый уровень: модель WATCH 5

Плюсы WATCH 5: инновационный и точный мониторинг здоровья, особенно измерение уровня кислорода в крови с помощью пальца; качественные и прочные материалы — титановый корпус и нержавеющая сталь со специальной отделкой; отличный экран с ярким и четким изображением, хорошо читаемым даже на солнце; широкий выбор спортивных режимов (более 100); точная GPS-навигация; независимая связь через eSIM — нет необходимости полагаться на смартфон; длительное время автономной работы и быстрая зарядка.