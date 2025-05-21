Huawei выводит рынок умных часов на новый уровень: модель WATCH 5
Huawei WATCH 5 - это смарт-часы нового поколения от технологического гиганта, сочетающие передовые технологии, элегантный дизайн и поразительную функциональность, особенно в области мониторинга здоровья и самочувствия.
Роль смарт-часов — быть не только стильным аксессуаром, но и надежным помощником в вопросах здоровья и фитнеса. Что в этом плане предлагает новинка от Huawei?
Где начинается космос?
Дизайн Huawei WATCH 5 вдохновлен пространством примерно в 100 километрах над Землей — так называемой линией Кармана, условной границей между атмосферой и космосом. Корпус часов выполнен с использованием плавных линий и гладких поверхностей, которые плотно прилегают к запястью, обеспечивая комфорт как в повседневной жизни, так и при занятиях спортом.
Это было первое, что удалось заметить, надев часы на руку - крепление ремешка не сгибается, а идеально подстраивается под форму руки, надежно фиксируя часы.
WATCH 5 доступны в нескольких размерах и материалах: модель 46 мм с титановым корпусом, устойчивым к коррозии и царапинам, и модель 42 мм из нержавеющей стали марки 904L или 316L. В распоряжение Jauns.lv попала модель 42 мм с корпусом из стали 904L.
Модель 46 мм представлена в коричневом, серебристом, фиолетовом и черном цветах, а 42 мм — в бежевом, песочно-золотом, белом и зеленом. Устройство совместимо как с Android, так и с iOS.
Новый уровень мониторинга здоровья
WATCH 5 оснащены новейшим экраном LTPO 2.0 AMOLED — ярким и четким даже при ярком солнечном свете. Рамки экрана — всего 1,8 мм, а соотношение площади дисплея к корпусу составляет 82,5%.
Как ни крути, размер экрана вряд ли станет той характеристикой, которая сможет задать новые стандарты на рынке смарт-часов в долгосрочной перспективе. Вся суть, конечно же, в функциональности — и в этом плане Watch 5 действительно, как говорят, next level (новый уровень).
Одной из самых впечатляющих функций стала новая технология Multi-sensing X-TAP, позволяющая измерять уровень кислорода в крови не только через запястье, но и с помощью прикосновения пальца. Это первые в мире смарт-часы с такой возможностью.
Измерение занимает всего 10 секунд, и данные обновляются в реальном времени. Это особенно полезно людям с нарушениями дыхания или тем, кто занимается спортом на высоте, поскольку позволяет отслеживать колебания уровня кислорода в крови.
Кроме того, часы предлагают широкий набор показателей здоровья, включая вариабельность сердечного ритма (HRV), снятие электрокардиограммы (EKG), мониторинг аритмий и других проблем с сердцем, анализ уровня стресса и качества сна.
Данные о здоровье удобно просматривать как прямо на часах, так и в мобильном приложении HUAWEI Health, которое дополнительно предлагает персонализированные рекомендации.
Независимость от смартфона и мощный аккумулятор
Huawei WATCH 5 также поддерживает управление жестами — с их помощью можно отвечать на звонки, управлять музыкой и выполнять другие повседневные задачи, не прикасаясь к экрану. Это особенно удобно, когда руки заняты или загрязнены.
Очень полезной является встроенная eSIM-карта, которая позволяет использовать часы независимо от смартфона: принимать и совершать звонки, слушать музыку, использовать GPS-навигацию. Это делает WATCH 5 идеальным спутником для спорта и активного отдыха.
Часы поддерживают два режима работы — стандартный и «ультра» режим повышенной автономности. В стандартном режиме модель 46 мм работает до 4,5 суток, 42 мм — до 3 суток. В «ультра» режиме 46 мм модель способна работать до 11 дней, а 42 мм — до 7 дней. При тестировании модели 42 мм, находящейся в нашем распоряжении, заявленные характеристики полностью подтвердились. Благодаря функции быстрой зарядки часы можно полностью зарядить за 60–90 минут.
Пользовательский опыт: покупать или нет?
Цены на WATCH 5, учитывая, что это умные часы нового поколения, весьма демократичны: версия 46 мм доступна за 549 евро (модель в серебристом цвете — за 649 евро, а в черном — за 449 евро), а версия 42 мм — бежевая за 549 евро, песочно-золотая — за 649 евро, белая и зеленая — за 449 евро.
Тем не менее остается вопрос — предлагает ли новейшее устройство от Huawei достаточно, чтобы стоило инвестировать в него?
Плюсы WATCH 5: инновационный и точный мониторинг здоровья, особенно измерение уровня кислорода в крови с помощью пальца; качественные и прочные материалы — титановый корпус и нержавеющая сталь со специальной отделкой; отличный экран с ярким и четким изображением, хорошо читаемым даже на солнце; широкий выбор спортивных режимов (более 100); точная GPS-навигация; независимая связь через eSIM — нет необходимости полагаться на смартфон; длительное время автономной работы и быстрая зарядка.
Короче говоря, все «планки нового поколения» здесь установлены — и по очень разумной цене. Однако стоит отметить, что настоящий потенциал устройства раскрывается только при активном ежедневном использовании. Только в этом случае можно в полной мере оценить широкий спектр функций мониторинга здоровья, которые оно предлагает. Управление жестами может иногда давать сбои при интенсивных движениях (например, во время бега).
В повседневном использовании WATCH 5 — легкие и удобные, а их дизайн привлекает внимание. Экран — один из лучших на рынке: яркий и четкий даже под прямыми солнечными лучами. Данные о состоянии здоровья собираются быстро и точно, и часы позволяют с легкостью отслеживать как физическое состояние, так и эмоциональное самочувствие. Измерение SpO₂ с помощью пальца — очень удобная и быстрая функция, которая является уникальным преимуществом по сравнению с другими смарт-часами.
Кроме того, управление жестами упрощает повседневные действия, особенно в ситуациях, когда к часам невозможно прикоснуться — например, во время готовки или при переноске предметов. А функция независимой eSIM означает, что можно забыть о телефоне, занимаясь спортом или отправляясь в поход. В целом Huawei WATCH 5 — это элегантные умные часы с выдающимся набором функций.