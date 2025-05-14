Подсознательные страхи каждого знака зодиака: от чего мы бежим всю жизнь?

Близнецы могут казаться ветреными и несерьёзными, но в глубине души они боятся застрять — в рутине, в токсичных отношениях, в однообразии. Их бегство от скуки — это на самом деле бегство от себя. Ведь если замолчать, то можно услышать внутреннюю пустоту.