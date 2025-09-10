Не диплом решает: что становится главным аргументом на собеседовании в современном мире
Хотя подбор персонала, основанный на анализе профессиональных навыков, остаётся ключевым способом найти наиболее подходящего кандидата, всё большее значение приобретают и так называемые "мягкие навыки" ("soft skills") - например, желание учиться и способность работать в команде. Именно на эти качества всё чаще обращают внимание специалисты по подбору персонала. Собеседование - это возможность продемонстрировать такие способности.
Чтобы помочь соискателям лучше подготовиться к беседе с потенциальными работодателями, HR-компания Biuro делится практическими рекомендациями, как подчеркнуть свои сильные стороны и социальные навыки, а не только технические умения.
Желание учиться - качество, которое работодатели ценят выше всего
Рабочие процессы постоянно меняются и развиваются, поэтому даже самые опытные специалисты не перестают учиться, получая новые знания. Специалисты по подбору персонала, конечно, обращают внимание на образование и профессиональный опыт кандидата, например, на ранее занимаемые должности и отрасли, в которых он работал. Однако в реальности хорошее впечатление производит не столько идеально заученные ответы, сколько искренний интерес и любознательность. На собеседовании кандидат может подчеркнуть это, рассказав о навыках, которые он уже освоил - это послужит доказательством желания развиваться и способности осваивать новые компетенции.
Один может достичь многого, но вместе мы можем достичь ещё больше
Хотя индивидуальные навыки каждого сотрудника важны, именно способность работать в команде, поддерживать друг друга и объединять сильные стороны разных людей позволяет добиваться ещё больших результатов. Такое мышление - ориентированное на общее дело, а не на внутреннюю конкуренцию - не только повышает эффективность компании, но и открывает двери новым идеям и возможностям. Специалисты по подбору персонала особенно ценят, когда кандидаты на собеседовании приводят примеры успешной работы в команде, ведь успехи любой организации в первую очередь основаны на сотрудничестве. "Командная работа - это не просто разделение задач, а объединение сильных сторон. Когда коллектив объединяет разные опыты и идеи своих сотрудников, результат всегда получается более впечатляющим, чем тот, которого можно достичь в одиночку", - говорит Байба Розентале.
Любая проблема - это урок: расскажите о таких ситуациях
Умение решать проблемы - один из ключевых навыков в любой работе. На собеседовании соискателя могут попросить рассказать о случаях, когда что-то пошло не по плану, и о том, какие шаги он предпринял, чтобы изменить ситуацию. Важно не идеальное повествование, а подход: работодатель хочет понять, как кандидат мыслит, умеет ли искать решение и извлекать ценные уроки из сложного опыта. "Если бы всё всегда шло гладко, мы бы ничему не научились. Именно трудности позволяют нам расти", - добавляет Байба Розентале.
Эмоциональный интеллект - важен при каждом взаимодействии
Эмоциональный интеллект - столь же важный социальный навык, как и остальные, поскольку он показывает, насколько хорошо кандидат умеет понимать и управлять эмоциями - как своими, так и окружающих. Это способность сочетать осознанность, эмпатию и навыки коммуникации. Во время собеседования эмоциональный интеллект можно распознать по тому, как кандидат слушает, реагирует и отвечает: именно он помогает выстраивать более прочные отношения и способствует созданию позитивной рабочей культуры.
Работодатели высоко ценят не только профессиональные навыки, стремление учиться, умение работать в команде и решать проблемы, но и эмоциональный интеллект. В конечном итоге компании ищут не просто компетентных специалистов, а коллег, с которыми приятно взаимодействовать.