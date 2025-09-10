Не диплом решает: что становится главным аргументом на собеседовании в современном мире

Хотя индивидуальные навыки каждого сотрудника важны, именно способность работать в команде, поддерживать друг друга и объединять сильные стороны разных людей позволяет добиваться ещё больших результатов. Такое мышление - ориентированное на общее дело, а не на внутреннюю конкуренцию - не только повышает эффективность компании, но и открывает двери новым идеям и возможностям. Специалисты по подбору персонала особенно ценят, когда кандидаты на собеседовании приводят примеры успешной работы в команде, ведь успехи любой организации в первую очередь основаны на сотрудничестве. "Командная работа - это не просто разделение задач, а объединение сильных сторон. Когда коллектив объединяет разные опыты и идеи своих сотрудников, результат всегда получается более впечатляющим, чем тот, которого можно достичь в одиночку", - говорит Байба Розентале.