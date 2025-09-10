Спор о диагнозах в больничных листах: семейные врачи выступают против увеличения бюрократии

И теперь в повестку дня Минздрава поставлена новая задача: в сотрудничестве с отраслевыми экспертами и профессиональными ассоциациями врачей разработать общий план и решения для получения данных из листов нетрудоспособности, а также усовершенствовать анализ данных. Лига Козловска (СЗК) на заседании отметила, что не видит смысла в указании кодов диагнозов, так как они могут меняться за время болезни. Глава Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Ницмане-Айшпуре также призвала не бюрократизировать этот процесс еще больше, так на заполнение бумаг и сейчас уходит очень много времени.