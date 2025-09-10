Спор о диагнозах в больничных листах: семейные врачи выступают против увеличения бюрократии
Количество выданных листков нетрудоспособности не уменьшается, что наносит значительный ущерб экономике страны и работодателям. Яблоком раздора сейчас является вопрос о том, надо ли в них отмечать диагноз или нет, поскольку до сих пор в 90% случаев диагноз не указывался.
Семейные врачи призывают не делать этого и дальше, чтобы не перегрузить еще больше и без того бюрократизированный процесс выдачи "больничных". К тому же в листки и так уже записывается причина, которую должен знать работодатель, - профессиональное заболевание, травма на рабочем месте или беременность. Но производители лекарств и Центр цифрового здоровья предлагают расширить эту информацию, сообщает Diena.
Министерство здравоохранения, которому правительством было поручено в рамках ведомства пересмотреть порядок надзора Инспекции здравоохранения за выполнением правил и рассмотрение жалоб на порядок выдачи "больничных", убедилось, что лишь в небольшом количестве случаев листы были выданы необоснованно (лишь 10-15% проверенных листов нетрудоспособности пришлось аннулировать частично или полностью). Количество листов нетрудоспособности с 2022 года остается стабильным и равномерно высоким - в прошлом году их было свыше миллиона, пояснила на заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью парламентский секретарь Минздрава Даце Клявиня, добавив, что сейчас на сайте Минздрава содержатся актуальные данные по этому вопросу, например, о причинах, продолжительности заболеваний, возрасте больных и т.д.
И теперь в повестку дня Минздрава поставлена новая задача: в сотрудничестве с отраслевыми экспертами и профессиональными ассоциациями врачей разработать общий план и решения для получения данных из листов нетрудоспособности, а также усовершенствовать анализ данных. Лига Козловска (СЗК) на заседании отметила, что не видит смысла в указании кодов диагнозов, так как они могут меняться за время болезни. Глава Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Ницмане-Айшпуре также призвала не бюрократизировать этот процесс еще больше, так на заполнение бумаг и сейчас уходит очень много времени.