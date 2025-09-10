VID обратился с заявлением к родителям детей, которые посещают кружки и занятия по интересам

В 2025 году общая сумма расходов, которые можно включить в так называемые «оправданные расходы» (на все виды образования, включая образование по интересам, и медицинские услуги), на одного ребенка составляет 600 евро. С марта 2026 года, подавая декларацию за 2025 год, можно будет вернуть 25,5% подоходного налога от этой суммы. Если в течение года сумма уплаченных расходов превысит 600 евро, превышение будет перенесено на следующие три года.