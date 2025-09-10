VID обратился с заявлением к родителям детей, которые посещают кружки и занятия по интересам
С началом нового учебного года возобновляются и различные кружки и занятия по интересам для детей и молодежи. Как сообщает Служба госдоходов (Valsts ieņēmumu dienests - VID), эти расходы можно включить в годовую декларацию о доходах, чтобы вернуть переплаченный подоходный налог.
Оплачивая занятия ребенка (до 18 лет) по интересам, следует сохранять документы, подтверждающие оплату — чеки, квитанции, выписки из интернет-банка и т. п. Документ, подтверждающий оплату, обязательно должен содержать данные ребенка (имя, фамилия, персональный код) и вид полученной услуги (название кружка).
Возврат налога полагается за кружки и занятия, которые организует образовательное учреждение, а также за те, что предлагает другое юридическое или физическое лицо, не зарегистрированное в Реестре образовательных учреждений, но имеющее выданную самоуправлением специальную лицензию на деятельность кружка.
Информацию о том, зарегистрирован ли организатор конкретного кружка в Реестре образовательных учреждений, можно найти на viis.gov.lv. Сведения о лицензиях, выданных самоуправлением, необходимо уточнять в соответствующем самоуправлении или у самого организатора.
Годовую декларацию о доходах вместе с подтверждающими документами должен подавать тот член семьи, который платит подоходный налог со своих доходов. К декларации прикладывается документ об оплате, в котором должны быть указаны реквизиты плательщика и данные ребенка — имя, фамилия и персональный код.
В 2025 году общая сумма расходов, которые можно включить в так называемые «оправданные расходы» (на все виды образования, включая образование по интересам, и медицинские услуги), на одного ребенка составляет 600 евро. С марта 2026 года, подавая декларацию за 2025 год, можно будет вернуть 25,5% подоходного налога от этой суммы. Если в течение года сумма уплаченных расходов превысит 600 евро, превышение будет перенесено на следующие три года.
В течение всего 2025 года можно также подать годовую декларацию о доходах за три предыдущих года, приложив к ней документы об оплате образования (включая детские кружки), медицинских услуг и других оправданных расходов. Более подробная информация доступна на сайте Службы государственных доходов (VID) в разделе «Годовая декларация о доходах».
