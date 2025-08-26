VID обратился с заявлением к родителям детей, которые работали летом

Если ребёнок (до 19 лет), обучающийся в общеобразовательном, профессиональном, высшем или специальном учебном заведении, работал только в летние каникулы (с 1 июня по 31 августа), то на этот период его нахождение на иждивении родителя автоматически не прекращалось. Оно продолжится и в том случае, если ребёнок до 31 августа (включительно) прекратит трудовые отношения и возобновит обучение. VID получит соответствующую информацию от работодателя и учебного заведения, поэтому родителям не нужно подавать никаких справок в налоговую службу.