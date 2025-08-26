VID обратился с заявлением к родителям детей, которые работали летом
В преддверии окончания летних каникул, в течение которых многие школьники работали, Государственная налоговая служба (Valsts ieņēmumu dienests - VID) напоминает о порядке применения налоговых льгот для тех родителей, у которых есть дети в возрасте до 19 лет (включительно) и которые учатся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.
Если ребёнок (до 19 лет), обучающийся в общеобразовательном, профессиональном, высшем или специальном учебном заведении, работал только в летние каникулы (с 1 июня по 31 августа), то на этот период его нахождение на иждивении родителя автоматически не прекращалось. Оно продолжится и в том случае, если ребёнок до 31 августа (включительно) прекратит трудовые отношения и возобновит обучение. VID получит соответствующую информацию от работодателя и учебного заведения, поэтому родителям не нужно подавать никаких справок в налоговую службу.
В свою очередь у тех родителей, чьи дети до 19 лет учатся и продолжают работать также в течение учебного года, нахождение ребёнка на иждивении с 1 сентября (или с даты начала трудовых отношений в течение учебного года) будет автоматически прекращено.
Поэтому, если ребёнок во время учебного года перестаёт работать и продолжает только учёбу, родителям необходимо самостоятельно восстановить его в статусе иждивенца через электронную декларационную систему (EDS) VID.
Если ребёнок учится в иностранном учебном заведении, родителю нужно приложить справку к налоговой книжке. От латвийских учебных заведений VID получает данные автоматически, поэтому в таком случае предоставлять справку не требуется.
В целом ребёнок может находиться на иждивении у одного из родителей не дольше, чем до достижения 24 лет, при условии, что он продолжает учёбу в общеобразовательном, профессиональном, высшем или специальном учебном заведении, не зарегистрировал хозяйственную деятельность и не получает доход, превышающий 250 евро в месяц.
В этом году необлагаемая налогом часть зарплаты составляет 250 евро в месяц за каждого иждивенца.
VID призывает своевременно обновлять данные об иждивенцах, чтобы к зарплате родителей применялись соответствующие налоговые льготы. В любом случае незаявленные налоговые льготы можно будет получить в следующем году — после 1 марта, подав годовую декларацию о доходах.
Налоговая книжка доступна только в электронном виде в системе EDS, и все действия в ней осуществляются исключительно электронно. Более подробная информация о налоговой книжке и лицах, которые могут считаться иждивенцами, доступна в разделе Algas nodokļa grāmatiņa («Налоговая книжка») на сайте VID.
При появлении вопросов жители могут звонить по консультативному телефону VID +371 67120000 или задать вопрос в письменной форме в своём аккаунте EDS, в разделе Sarakste ar VID («Переписка с VID»).