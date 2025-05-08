Подарки, которые не пылятся на полке: как сделать День матери особенным

Задумываясь о подарках, стоит обратить внимание на то, насколько они соответствуют принципам устойчивости. Вместо того, чтобы дарить одноразовые безделушки, маму можно порадовать чем-то, что пригодится ей в повседневной жизни и прослужит дольше. Например, красивую свечу из натурального воска, которую можно пополнить новым воском, когда она прогорит, или самодельный скраб. К тому же скраб в домашних условиях приготовить очень просто - понадобятся всего несколько ингредиентов, которые можно найти на полках магазинов: основу из соли или сахара, масло (оливковое, миндальное, кокосовое или другое) и эфирное масло (лаванда, лемонграсс, роза, грейпфрут или любое другое, которое вам нравится). Все ингредиенты нужно смешать и поместить в красивую баночку.