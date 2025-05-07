Ярмарка в Верманском саду.
В Латвии
Сегодня 19:44
В Верманском саду пройдет праздничная ярмарка ко Дню Матери
В пятницу, 9 мая, и в субботу, 10 мая, в Риге, в Верманском саду, состоится праздничная ярмарка ко Дню Матери, которая соберет более 55 местных ремесленников, дизайнеров и домашних производителей из всех регионов Латвии.
На ярмарке можно будет приобрести оригинальные аксессуары и одежду для весенне-летнего сезона, созданные местными ремесленниками и дизайнерами, предметы дизайна для дома, текстиль, ароматизированные свечи из соевого воска, вязаные изделия, детскую одежду, деревянные изделия, а также различные подарки для мам.
Домашние производители предложат копчености, хлеб, кондитерские изделия, продукты пчеловодства, цукаты, карамель, зефир. В оба дня также будут доступны блюда уличной кухни.
Во время мероприятия запланированы развлечения для детей. Ярмарка будет работать оба дня с 10:00 до 18:00.