В Верманском саду пройдет праздничная ярмарка ко Дню Матери
фото: LETA
Ярмарка в Верманском саду.
В Латвии

В Верманском саду пройдет праздничная ярмарка ко Дню Матери

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В пятницу, 9 мая, и в субботу, 10 мая, в Риге, в Верманском саду, состоится праздничная ярмарка ко Дню Матери, которая соберет более 55 местных ремесленников, дизайнеров и домашних производителей из всех регионов Латвии.

На ярмарке можно будет приобрести оригинальные аксессуары и одежду для весенне-летнего сезона, созданные местными ремесленниками и дизайнерами, предметы дизайна для дома, текстиль, ароматизированные свечи из соевого воска, вязаные изделия, детскую одежду, деревянные изделия, а также различные подарки для мам.

Домашние производители предложат копчености, хлеб, кондитерские изделия, продукты пчеловодства, цукаты, карамель, зефир. В оба дня также будут доступны блюда уличной кухни.

Во время мероприятия запланированы развлечения для детей. Ярмарка будет работать оба дня с 10:00 до 18:00.

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