В Верманском саду пройдет праздничная ярмарка ко Дню Матери

На ярмарке можно будет приобрести оригинальные аксессуары и одежду для весенне-летнего сезона, созданные местными ремесленниками и дизайнерами, предметы дизайна для дома, текстиль, ароматизированные свечи из соевого воска, вязаные изделия, детскую одежду, деревянные изделия, а также различные подарки для мам.