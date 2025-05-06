Астрологические враги: кто с кем не сможет ужиться и почему

Конфликт: Легкость разума против глубины эмоций

Близнецы — воздушны, они говорят, шутят, перескакивают с темы на тему. Рыбы — водные, погруженные в тонкие переживания. Близнецам кажется, что Рыбы "грузят", Рыбам — что Близнецы поверхностны. Один живет в голове, другой — в сердце.