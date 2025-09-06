"Кровавая" Луна и полное лунное затмение 7 сентября 2025 года: какие знаки зодиака столкнутся с переменами
7 сентября 2025 года на небе произойдет редкое событие — полное лунное затмение в момент Кровавой Луны. Это не просто эффектное астрономическое явление, а мощный энергетический толчок, который способен повлиять на эмоции, решения и судьбы миллионов людей.
Затмения традиционно считаются временем очищения и завершения. Они поднимают скрытые чувства, усиливают внутренние противоречия и побуждают к решительным шагам. Осеннее полнолуние станет точкой поворота, когда старые истории будут закрываться, а новые — только начинаться. Однако некоторые знаки зодиака ощутят этот процесс особенно ярко.
Кому будет сложнее всего
-
Овен и Весы. Их ждет напряжение в отношениях: скрытые конфликты выйдут наружу, и придется определяться — укреплять союз или отпустить его.
-
Рак и Козерог. Давление ощущается в сферах семьи и работы. Важно сохранять холодную голову, чтобы не наломать дров на эмоциях.
-
Рыбы. Их ждет глубокий духовный сдвиг. Интуиция обострится, появится желание освободиться от прошлого и перезапустить внутренние ориентиры.
Кровавая Луна в сентябре станет своеобразным зеркалом: каждому она покажет то, что пора изменить. Для одних это станет вызовом, для других — освобождением, но в любом случае Вселенная открывает дверь к новому этапу.