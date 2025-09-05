Фуникулер превратил 3-минутную прогулку в катастрофу: стало известно, сколько туристов погибло в Лиссабоне
фото: Shutterstock
Фуникулер называли одной из главных достопримечательностей, которая популярна как у туристов, так и у лиссабонцев. В год он перевозит около трех миллионов человек.
В мире

Фуникулер превратил 3-минутную прогулку в катастрофу: стало известно, сколько туристов погибло в Лиссабоне

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В среду в столице Португалии Лиссабоне произошла трагедия: исторический трамвай-фуникулер Gloria сошел с рельсов и врезался в здание. По уточненным данным, погибли 16 человек, большая часть которых - туристы.

В Лиссабоне вечером в среду в результате аварии фуникулера погибли как минимум 16 человек, еще 21 получил ранения, сообщили власти в четверг. Авария произошла, когда популярный исторический трамвай-фуникулер Gloria сошел с рельсов. Уклон маршрута составляет более 17 градусов, так как фуникулер доставляет пассажиров с холма вниз и обратно. Предположительно из-за повреждения троса вагон начал с большой скоростью неконтролируемо двигаться вниз по крутой улице, сошел с рельсов, опрокинулся и врезался в здание.

Полиция Португалии в пятницу сообщила, что 11 из 16 погибших — иностранцы. Среди жертв — пять граждан Португалии, трое граждан Великобритании, двое граждан Канады, двое граждан Южной Кореи, один американец, один француз, один швейцарец и один украинец, уточнила полиция. Выяснилось, что немец, которого также считали погибшим, находится в лиссабонской больнице, заявила полиция. Как возникла ошибка, правоохранители не пояснили. Информация о гражданстве погибших опубликована после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Несколько пострадавших получили тяжелые травмы. Это была первая подобная авария на одном из трёх лиссабонских фуникулёров, которые работают с XIX века. Причина аварии пока не установлена. Эксперты подозревают, что мог оборваться трос или отказали тормоза.

Операторская компания — транспортное предприятие Лиссабона Carris — отвергла утверждения о том, что техобслуживание фуникулера было запущено. Представители профсоюзов, однако, заявили, что обслуживание было передано частной фирме на аутсорсинг. В результате муниципалитет Лиссабона приостановил работу всех трех фуникулеров, чтобы их немедленно проверить. Департамент уголовных расследований Португалии начал следствие.

В память о погибших в четверг в Брюсселе флаги ЕС были приспущены. «Трагическая авария фуникулера Gloria глубоко потрясла Европу», — написала в сети X председатель Европарламента Роберта Метсола. «Мои мысли с жертвами и их близкими, а также с пострадавшими, которым я желаю скорейшего выздоровления», — сказал президент Европейского совета Антониу Кошта, бывший премьер-министр Португалии. «Я выражаю самые искренние соболезнования Португалии и городу Лиссабону», — добавил он.

Соболезнования семьям погибших выразили также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Фуникулер Gloria, открытый в 1885 году, соединяет площадь Рестаурадорес в центре города с районом Байру Алту, расположенным на холме, преодолевая примерно 200 метров. Фуникулер является туристической достопримечательностью, но им также пользуются местные жители, для которых этот маршрут слишком крут.

Темы

Урсула фон дер ЛяйенПолицияЕС Роберта МетсолаФранк-Вальтер Штайнмайер

Другие сейчас читают