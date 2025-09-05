Фуникулер превратил 3-минутную прогулку в катастрофу: стало известно, сколько туристов погибло в Лиссабоне

В Лиссабоне вечером в среду в результате аварии фуникулера погибли как минимум 16 человек, еще 21 получил ранения, сообщили власти в четверг. Авария произошла, когда популярный исторический трамвай-фуникулер Gloria сошел с рельсов. Уклон маршрута составляет более 17 градусов, так как фуникулер доставляет пассажиров с холма вниз и обратно. Предположительно из-за повреждения троса вагон начал с большой скоростью неконтролируемо двигаться вниз по крутой улице, сошел с рельсов, опрокинулся и врезался в здание.