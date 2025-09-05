Фуникулер превратил 3-минутную прогулку в катастрофу: стало известно, сколько туристов погибло в Лиссабоне
В среду в столице Португалии Лиссабоне произошла трагедия: исторический трамвай-фуникулер Gloria сошел с рельсов и врезался в здание. По уточненным данным, погибли 16 человек, большая часть которых - туристы.
В Лиссабоне вечером в среду в результате аварии фуникулера погибли как минимум 16 человек, еще 21 получил ранения, сообщили власти в четверг. Авария произошла, когда популярный исторический трамвай-фуникулер Gloria сошел с рельсов. Уклон маршрута составляет более 17 градусов, так как фуникулер доставляет пассажиров с холма вниз и обратно. Предположительно из-за повреждения троса вагон начал с большой скоростью неконтролируемо двигаться вниз по крутой улице, сошел с рельсов, опрокинулся и врезался в здание.
🇵🇹 At least 15 dead and 18 injured: 5 seriously, 13 lightly (including a child) after Lisbon's iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador Da Glória, derailed, according to CNN Portugal. pic.twitter.com/aL0rPQxsHO— Pisklauren (@pisklauren) September 3, 2025
Полиция Португалии в пятницу сообщила, что 11 из 16 погибших — иностранцы. Среди жертв — пять граждан Португалии, трое граждан Великобритании, двое граждан Канады, двое граждан Южной Кореи, один американец, один француз, один швейцарец и один украинец, уточнила полиция. Выяснилось, что немец, которого также считали погибшим, находится в лиссабонской больнице, заявила полиция. Как возникла ошибка, правоохранители не пояснили. Информация о гражданстве погибших опубликована после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Несколько пострадавших получили тяжелые травмы. Это была первая подобная авария на одном из трёх лиссабонских фуникулёров, которые работают с XIX века. Причина аварии пока не установлена. Эксперты подозревают, что мог оборваться трос или отказали тормоза.
FLASH : Une simulation 3D créée par SIC montrant comment l'accident du funiculaire "Glória" s'était produit à Lisbonne. pic.twitter.com/WuFEMcMvY0— L'Expert (@expert41173) September 4, 2025
Операторская компания — транспортное предприятие Лиссабона Carris — отвергла утверждения о том, что техобслуживание фуникулера было запущено. Представители профсоюзов, однако, заявили, что обслуживание было передано частной фирме на аутсорсинг. В результате муниципалитет Лиссабона приостановил работу всех трех фуникулеров, чтобы их немедленно проверить. Департамент уголовных расследований Португалии начал следствие.
В память о погибших в четверг в Брюсселе флаги ЕС были приспущены. «Трагическая авария фуникулера Gloria глубоко потрясла Европу», — написала в сети X председатель Европарламента Роберта Метсола. «Мои мысли с жертвами и их близкими, а также с пострадавшими, которым я желаю скорейшего выздоровления», — сказал президент Европейского совета Антониу Кошта, бывший премьер-министр Португалии. «Я выражаю самые искренние соболезнования Португалии и городу Лиссабону», — добавил он.
O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou “muitas vítimas”, incluindo feridos graves. pic.twitter.com/ADWpR5c8oe— Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 3, 2025
Соболезнования семьям погибших выразили также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Фуникулер Gloria, открытый в 1885 году, соединяет площадь Рестаурадорес в центре города с районом Байру Алту, расположенным на холме, преодолевая примерно 200 метров. Фуникулер является туристической достопримечательностью, но им также пользуются местные жители, для которых этот маршрут слишком крут.