Китай подложил свинью Европе: Пекин решил больно наказать ЕС за пошлины на электромобили

Газета Financial Times пишет, что, по данным Министерства торговли Китая, "предварительные результаты более чем годичного расследования указывают на то, что европейская свинина и продукты из нее являются предметом демпинга, что наносит существенный ущерб соответствующей отечественной промышленности". Ведомство объявило о введении временных пошлин в размере от 15,6% до 62,4%.