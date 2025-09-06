Китай подложил свинью Европе: Пекин решил больно наказать ЕС за пошлины на электромобили
Китай ввел пошлины в размере до 62% на свинину из стран Евросоюза. Данное решение Пекина стало ответом на европейские тарифы на импорт китайских электромобилей.
Газета Financial Times пишет, что, по данным Министерства торговли Китая, "предварительные результаты более чем годичного расследования указывают на то, что европейская свинина и продукты из нее являются предметом демпинга, что наносит существенный ущерб соответствующей отечественной промышленности". Ведомство объявило о введении временных пошлин в размере от 15,6% до 62,4%.
Пекин решил наказать ЕС в то время, когда европейские свиноводы страдают от инфляции, падения цен и падения экспорта, который с 2020 по 2024 год сократился на две трети до 4,3 млн тонн.
Фермеры также сталкиваются с ростом импорта. Брюссель предложил США ежегодную беспошлинную квоту в размере 25 000 тонн в рамках нового торгового соглашения. Кроме того, введены 15%-ые пошлины на экспорт из ЕС в США, который в 2024 году составил более 700 млн долларов.
Также на утверждение поступило торговое соглашение Евросоюза с блоком МЕРКОСУР, которое позволит южноамериканским странам экспортировать еще 25 000 тонн беспошлинной продукции.
Евросоюз - второй по величине производитель свинины в мире после Китая и крупнейший ее экспортер. Германия, Испания и Франция – крупнейшие производители Европы.
Латвийские же свиноводы страдают от свиной чумы. Как писал Otkrito.lv, ее вспышки происходят одна за другой.